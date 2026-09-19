Naomi Watts recibe el Premio Donostia: "Las mujeres de mi edad necesitamos vernos en cine"

Guardar

San Sebastián (España), 19 sep (EFE).- La actriz Naomi Watts, de 57 años, ha remarcado este sábado al recoger el Premio Donostia que se siente "muy agradecida" de "formar parte de ese cambio de relato" que permite a las mujeres de su edad seguir protagonizando películas. "Las mujeres también necesitamos vernos reflejadas en las pantallas", ha subrayado.

Con un vestido negro drapeado de tirantes adornado con dos flores blancas, la actriz nacida en Inglaterra pero criada en Australia ha recibido el galardón que concede el Festival Internacional de Cine de San Sebastián de manos de José Antonio Bayona, que la dirigió en 'Lo imposible'.

PUBLICIDAD

"A los 31 años, y tras rodar 'Mulholland Drive', muchos dijeron que todo habría terminado para mí a los 40", ha rememorado la intérprete, que ha dedicado su premio precisamente al director de esa película, David Lynch, que le dio "un papel que ni siquiera podría haber soñado" tras diez años de rechazos.

"David Lynch me cambió la vida. Me hizo entender de otra manera lo que significa actuar, confiar en el instinto, aceptar la incertidumbre, no tener miedo de lo extraño ni de lo inexplicable. Pero más que eso, creyó en algo que había en mí antes incluso de que yo misma lo creyera, y eso es un regalo que nunca se olvida", ha remarcado.

PUBLICIDAD

Desde entonces, tal y como ha recordado, pudo trabajar con grandes directores de cine como Michael Haneke (en 'Funny Games'), David Cronenberg (en 'Promesas del Este'), Alejandro González Iñárritu ('21 gramos'), Peter Jackson ('King Kong') o el propio Bayona, para el que ha tenido palabras de especial agradecimiento.

"Confié en ti desde el primer día" y "los recuerdos de aquella experiencia figuran entre los más bellos que conservo", le ha dicho al cineasta español, que a su vez ha asegurado que rodar con Watts "no sólo cambiaron" su forma de dirigir a los actores, sino que cambiaron su forma "de entender el cine".

PUBLICIDAD

La actriz ha presentado además en el festival su último trabajo, 'La esposa perfecta' ('The Housewife') en el que dirigida por Ben Shirinian interpreta a un ama de casa implicada en una investigación periodística sobre un presunto oficial nazi que vive en la clandestinidad en Nueva York.

"Pasas la vida intentando meterte en la piel de otras personas y de alguna manera, por el camino acabas descubriendo más sobre ti. Y eso para mí es lo más maravilloso de ser actriz. Me encanta precisamente por ese motivo y sigo aprendiendo y sigo creciendo", ha remarcado Naomi Watts, que recibe el segundo premio Donostia de esta edición del festival tras el que se concedió a Werner Herzog. EFE

PUBLICIDAD

(vídeo)(foto)