Fermín, feliz por el pleno de triunfos: "Le damos balones a Raphinha y él los mete"

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Sevilla, 19 sep (EFE).- El centrocampista del Barcelona Fermín López destacó la importancia del triunfo ante el Sevilla (1-3) para afrontar el parón liguero y aseguró que su equipo está "una muy buena dinámica", además de ensalzar a su compañero el internacional brasileño Raphinha, a quien todos le dan "balones y él los mete" en la portería contraria.

"Era nuestro objetivo, ir al parón con tres puntos más", afirmó a Movistar Plus+ Fermín, quien reconoció la dificultad del encuentro disputado en el Ramón Sánchez-Pizjuán, porque "el Sevilla aquí aprieta mucho y se nota".

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El centrocampista onubense subrayó que en su equipo estuvieron "muy atentos” durante todo el partido y comentó sobre la presión tras pérdida que plantea el equipo dirigido por Hansi Flick que es una de las señas de identidad del conjunto barcelonista y lo que les "pide" el entrenador; además de que en esa faceta "todos" van "juntos".

También elogió a su compañero Raphinha, autor de los tres goles en el Sánchez-Pizjuán, dijo que "nunca había jugado de delantero centro" puro, "pero está teniendo un arranque de temporada muy bueno, se puede adaptar a cualquier posición", y añadió gráficamente: "nosotros le damos balones y él los mete”.

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Por último, Fermín celebró su regreso a la selección española y recalcó que está "contento por volver" y que "tenía ganas después" de haberse perdido "el Mundial" del pasado verano, en el que España se hizo acreedora a su segunda estrella de campeona.