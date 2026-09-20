Louzán confirma que el España-México Sub-20 no se jugará en Ceuta porque lo "desaconseja" la Policía

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El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha confirmado este domingo que el partido amistoso previsto entre las selecciones Sub-20 de España y México el miércoles 30 de septiembre en el Estadio Municipal Alfonso Murube de Ceuta no podrá disputarse allí porque lo "desaconseja" la Policía, y ha desvelado que probablemente se celebrará en Madrid.

"Lo hemos intentado, pero la Policía nos desaconseja que lo pongamos en marcha en este momento. Pero vamos a seguir, porque queremos estar al lado de Ceuta", señaló en Málaga, a donde ha llegado la muestra itinerante 'Reyes del Mundo', que ha impulsado la RFEF para que los aficionados de la selección española puedan ver el trofeo de la Copa del Mundo.

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El máximo mandatario del organismo federativo afirmó que tratarán de organizar otro encuentro en la ciudad autónoma cuando las condiciones sean más favorables. "No vamos a poder celebrarlo, pero vamos a seguir al lado de Ceuta, con el foco en sus familias. Hacer un partido allí es devolverle la gratitud que nos han dado", explicó. Además, desveló que el duelo "probablemente sea en la capital de España", confirmando que se barajan "dos o tres estadios".

En otro orden de cosas, Louzán restó importancia a las declaraciones del presidente de la Federación Marroquí de Fútbol afirmando que la final del Mundial 2030 se celebrará en Casablanca. "Él es ministro de Presupuestos del Gobierno de Marruecos, pero ahora es candidato a presidente del Gobierno de Marruecos, y por lo tanto hay que contextualizarlo así. Hay un poco de desviación de la atención en relación al foco, que se ha puesto en Ceuta. Yo no le doy más importancia", manifestó.

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"España, ahora mismo, es doblemente campeona del mundo. Tenemos el 55% de peso de este Mundial. Este Mundial nace en la península Ibérica entre España y Portugal y por lo tanto los argumentos sobran ahora mismo para decir que España tiene que ser la organizadora de la gran final. En su día, quizás, se debió haber dejado cerrado esta situación. No se dejó cerrada; no ofrece ninguna duda, pero debe ser FIFA la que tome la última palabra para que España sea el lugar y el destino para jugar esa gran final", continuó.

Por último, habló de la próxima renovación del seleccionador Luis de la Fuente. "Estamos cerrando flecos para que el próximo lunes podamos renovar y trabajar cómodamente. A mí me gustan mucho dos cosas fundamentales: estabilidad y confianza. Este entrenador se lo merece porque lo ha ganado. Vicente del Bosque y los demás hicieron un papel enorme, pero es el seleccionador más laudeado de la historia del fútbol español. Tenía contrato hasta el 2028, pero vamos a trabajar, estamos rematando flecos, para llevarlo más allá del Mundial 2030", finalizó.

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