Aitana felicita a Plex por su cumpleaños con una romántica declaración de amor: "Te amo, Daniel. Te amo muchísimo"

Aitana y Plex durante La Velada del Año 2026. Aitana ha vuelto a demostrar públicamente lo enamorada que está de Plex con motivo del cumpleaños de su pareja. La artista ha compartido en sus redes sociales un emotivo mensaje en el que hace un repaso a los comienzos de su historia de amor y reconoce la sorpresa que supuso para ella que aquel chico que tanto le llamó la atención terminase convirtiéndose en una de las personas más importantes de su vida. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

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Aitana ha vuelto a demostrar públicamente lo enamorada que está de Plex con motivo del cumpleaños de su pareja. La artista ha compartido en sus redes sociales un emotivo mensaje en el que hace un repaso a los comienzos de su historia de amor y reconoce la sorpresa que supuso para ella que aquel chico que tanto le llamó la atención terminase convirtiéndose en una de las personas más importantes de su vida.

"Feliz cumpleaños, mi amor. Quién me iba a decir a mí, en 2025, que ese chico que me gustó tanto y que 'se iba a dar la vuelta al mundo' iba a acabar siendo mi persona", ha escrito Aitana. La cantante recuerda cómo comenzó a interesarse por Plex, hasta el punto de seguir sus vídeos desde la distancia para conocerle un poco más: "Yo ni siquiera entendía muy bien a qué se refería mi primo Jose cuando me lo contó* y, de repente, ahí estaba yo viendo tus vídeos cada noche, intentando conocerte un poquito más desde una pantalla".

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La artista también ha rememorado algunos de los lugares que marcaron el inicio de su relación: "Quién me iba a decir que todo iba a empezar en Japón, que seguiría en República Dominicana, después Nueva York*", explica Aitana, que reconoce que durante aquellos meses también tuvo dudas y miedo ante la posibilidad de que la conexión no fuese la misma cuando ambos se reencontraran en Madrid. Sin embargo, aquellos kilómetros y la distancia terminaron dando paso a una relación que define como algo mucho más profundo.

"Mi mejor amigo, mi compañero de vida, mi persona. Te amo, Daniel. Te amo muchísimo y me encanta poder decírtelo cada día, demostrártelo y gritarlo a los cuatro vientos", confiesa la cantante en su felicitación. La joven cierra su mensaje con una declaración que resume el momento personal que atraviesa junto a Plex: "Qué suerte haberte encontrado. Qué suerte todo, qué suerte tú".

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