La economía iraní se contrae un 10% tras el estallido de la guerra, según datos oficiales

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Teherán, 20 sep (EFE).- La economía iraní se contrajo un 10,1 % en el primer trimestre del año persa (entre marzo y mayo de 2026) en comparación con el mismo periodo del año pasado, en medio de la guerra emprendida por Estados Unidos hace casi siete meses, según datos oficiales.

El Centro de Estadística de Irán indicó que el sector más afectado fue el de la extracción de petróleo crudo y gas natural que disminuyó un 26,4 %, seguido de la industria y la minería que experimentaron una contracción del 14,7 %.

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Por su parte, el sector de la agricultura registró un crecimiento del 2,3 %

El organismo no mencionó los motivos de la contracción de la economía del país, pero se produce tras el inicio de la guerra que lanzaron Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, y en la que fueron atacadas las industrias más importantes del país, como son la petroquímica y la siderúrgica, responsables de miles de puestos de trabajo y de exportaciones por un valor de 13.000 y 6.000 millones de dólares el año pasado, respectivamente.

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La economía iraní atraviesa un complicado momento con la inflación interanual en el 89 %, mientras que la moneda nacional se ha desplomado en las últimas semanas a niveles récord.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, admitió recientemente en el Foro Económico de los BRICS, en Nueva Delhi, que la situación del país ha entrado en “una fase mucho más difícil y peligrosa” por la guerra. EFE