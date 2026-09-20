Agencias

Israel propone a la UE impulsar proyector conjuntos con Marruecos

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Jerusalén, 20 sep (EFE).- El ministro de Exteriores de Israel, Gideón Saar, propuso este domingo a la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica, "impulsar proyectos conjuntos entre Israel, Marruecos y la Unión Europea".

Saar informa en un mensaje en X de que mantuvo una conversación telefónica con Suica en la que le hizo esta propuesta, sin detallar a qué tipo de proyectos se refiere, y añadió que le informó sobre los "avances positivos" en las relaciones de Israel con Marruecos.

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Según el mensaje, Saar le trasladó a la comisaria el acuerdo al que llegaron Israel y Marruecos este jueves en Nueva York para establecer embajadas en ambos países en el marco de los Acuerdos de Abraham entre Israel y países árabes impulsados en 2020 por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Además, el ministro israelí asegura en su mensaje que hablaron de dos proyectos humanitarios liderados por la Unión Europea en Gaza y relacionados con el tratamiento de aguas residuales y la gestión de residuos.

"Agradecí a la comisaria Suica su cooperación y espero seguir colaborando con ella en su importante papel como comisaria para el Mediterráneo", finaliza Saar el mensaje. EFE

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