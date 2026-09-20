Limitan la venta de gasolina en Moscú tras ataque nocturno de Ucrania a una refinería

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Moscú, 20 sep (EFE).- La venta de gasolina en Moscú ha sido limitada a 30 litros por vehículo tras un ataque sufrido anoche por la refinería de Kapotnia, al sureste de la capital rusa, informaron medios locales.

Según el portal Msk1.ru, se trata de las gasolineras de la compañía Gazprom Neft, a la que pertenece la instalación atacada.

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Es la misma refinería que fue golpeada por las fuerzas ucranianas en junio pasado.

Antes del ataque, en las mismas gasolineras se podían adquirir 60 litros de combustible por vehículo, precisa la prensa.

Las autoridades de la región de Moscú informaron previamente de tres muertos y más de veinte heridos por el ataque nocturno de Kiev.

Se trata de uno de los mayores ataques de Ucrania contra la capital rusa y la región de Moscú desde el inicio de la guerra en 2022, que coincide con elecciones legislativas rusas. EFE