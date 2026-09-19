Sandra Barneda y Pascalle Paerel, una pareja de lo más cómplice en el desfile de Alvarno tras anunciar su compromiso

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Sandra Barneda y su prometida, Pascalle Paerel, han vuelto a demostrar que atraviesan uno de sus momentos más especiales. La pareja no quiso perderse el desfile de Alvarno, una de las firmas españolas de moda de lujo y alta costura, celebrado en la Galería de las Colecciones Reales de Madrid, donde disfrutaron de una jornada marcada por la moda y los reencuentros. Muy sonrientes y cómplices, Sandra y Pascalle se convirtieron en dos de las grandes protagonistas del front row.

La presentadora y la bailarina, que anunciaron sus planes de boda, viven con ilusión esta nueva etapa de su relación. Aunque ambas han optado por mantener algunos detalles de su futuro enlace en la más estricta intimidad, su presencia juntas en eventos públicos deja patente la consolidación de su historia de amor. En esta ocasión, además, se mostraron especialmente cercanas y relajadas, disfrutando del espectáculo y compartiendo confidencias durante el desfile.

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Sandra y Pascalle compartieron espacio con numerosos rostros conocidos que tampoco quisieron perderse la propuesta de Arnaud Maillard y Álvaro Castejón. Inés Sastre, Beatrice de Orleans, Laura Ponte, Amparo Corsini, Valeria Mazza, Pelayo Díaz, Fernando Andina, Elia Galera, Diego Martín y Aless Gibaja fueron algunos de los invitados que ocuparon el front row. Una cita en la que la moda española volvió a reunir a numerosos rostros de la vida social y cultural madrileña.

Tras el desfile, Inés Sastre y Beatrice de Orleans fueron de las primeras en acercarse a felicitar a los diseñadores por su nueva propuesta. Un broche perfecto para una jornada en la que Barneda y Paerel disfrutaron de la moda, la compañía y, sobre todo, de la especial etapa personal que están viviendo juntas mientras avanzan hacia uno de sus momentos más esperados: su boda.

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