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El Barça viaja a Sevilla sin Joan Garcia

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El portero Joan Garcia, con molestias en la rodilla derecha, no ha entrado en la lista de convocados del FC Barcelona para el partido de LaLiga EA Sports de este sábado ante el Sevilla FC en el Ramón Sánchez-Pizjuán (21.00 horas), ha informado el club azulgrana.

El técnico alemán ha ofrecido la lista de jugadores disponibles para el último duelo antes del parón de selecciones. En ella, no aparece el guardameta catalán, que tuvo que abandonar por "unas leves molestias en la rodilla derecha" el partido frente al Real Racing Club de Santander (7-2).

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De esta manera, Joan Garcia, que tampoco ha entrado en la convocatoria de Luis de la Fuente para los próximos partidos de la selección española, se une a las bajas de los lesionados Frenkie de Jong y Roony Bardghji.

La lista de 23 futbolista convocados la integran Cancelo, Balde, Cubarsí, Gavi, Fermín, Pedri, Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Raphinha, Xavi Espart, Szczesny, Adeyemi, Christensen, Rodri, Gordon, Gerard Martin, Dani Olmo, Bernal, Koundé, Eric Garcia, Livakovic, Abdelkarim e Iker Rodríguez.

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