UNAD forma a agentes de la Policía Nacional para mejorar la atención a víctimas de violencia de género con adicciones

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UNAD, la Red de Atención a las Adicciones, ha inaugurado una nueva edición de su formación 'Adicciones y violencia contra las mujeres', dirigida a profesionales de las Unidades de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional.

Con esta nueva convocatoria, coordinada por UNAD en colaboración con el Centro de Actualización y Especialización de la División de Formación y Perfeccionamiento, la iniciativa alcanza su séptima edición y refuerza la colaboración entre UNAD y la Policía Nacional para mejorar la respuesta ante las situaciones en las que confluyen las adicciones y la violencia de género, como destacan en un comunicado.

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Desde UNAD señalan que las mujeres que viven ambas realidades pueden encontrar barreras específicas para acceder a la protección y a los recursos de atención pues el estigma asociado a las adicciones puede dificultar que reconozcan la violencia que están viviendo, pidan ayuda o sean escuchadas y atendidas de manera adecuada.

Por ello, la organización pone el foco en la necesidad de abordar ambas realidades de manera conjunta, ya que las experiencias de violencia pueden estar relacionadas con el inicio o mantenimiento de determinados consumos como una forma de afrontar situaciones de sufrimiento. Al mismo tiempo, alerta de que determinadas circunstancias vinculadas a las adicciones pueden aumentar la exposición de las mujeres a situaciones de violencia y vulnerabilidad.

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UNAD insiste, no obstante, en una cuestión fundamental: una adicción nunca es la causa ni la justificación de la violencia ya que la responsabilidad de la violencia es siempre de quien la ejerce.

Los datos muestran la elevada exposición de las mujeres con adicciones a diferentes formas de violencia. El 80% de las mujeres en tratamiento por abuso de sustancias ha sufrido violencia a lo largo de su vida, mientras que esta cifra se sitúa aproximadamente en el 70% entre las mujeres con adicciones sin sustancia. En la red UNAD, el 56% de las mujeres atendidas señala haber sufrido maltrato por parte de su pareja y el 32% haber sido víctima de violencia sexual.

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ADICCIONES Y VIOLENCIA

Durante la inauguración de la formación, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, ha subrayado la necesidad de que los sistemas de atención tengan en cuenta las dificultades añadidas que pueden afrontar las mujeres con adicciones que sufren violencia.

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"No podemos analizar las adicciones y la violencia por separado. Las adicciones son una vulnerabilidad añadida que hace que a las mujeres les sea mucho más complicado escapar de la situación de violencia", ha señalado Martínez Perza.

Mientras, la vicepresidenta de UNAD, Felisa Pérez Antón, ha destacado la importancia de que los profesionales que intervienen con estas mujeres puedan comprender la complejidad de sus situaciones y actuar desde una perspectiva libre de prejuicios.

"No podemos dejar de preguntarnos qué le está pasando a una mujer para centrarnos únicamente en qué consume", ha señalado Pérez Antón, que ha defendido la importancia de que la policía cuente con herramientas que les permitan "saber qué preguntar, qué observar, qué evitar y a quién recurrir ante estas situaciones".

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Por su parte, el comisario jefe de la Unidad Central de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), Javier de Pedro, ha puesto en valor la formación como una oportunidad para ampliar la mirada y mejorar su intervención. "Esta formación nos permite desafiar algunos prejuicios y acercarnos al fenómeno desde una perspectiva diferente. En el ámbito UFAM, las adicciones como factor de vulnerabilidad tienen un peso muy importante y conocer estas situaciones nos ayuda a mejorar nuestro trabajo", ha afirmado.

Esta formación está impartida por Patricia Martínez Redondo, antropóloga y educadora social especializada en género y adicciones, y aborda cuestiones relacionadas con la intersección entre género, adicciones y violencia contra las mujeres, así como herramientas para la intervención y la actuación profesional ante diferentes situaciones.

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"Una mujer no deja de ser víctima de violencia porque tenga una adicción. Y tampoco deja de necesitar atención a su adicción porque esté sufriendo violencia", ha concluido Pérez Antón.