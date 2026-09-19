Los osos obligan a votantes en Siberia a ser trasladados en coche a colegios electorales

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Moscú, 19 sep (EFE).- La presencia de osos obliga a los habitantes de algunas ciudades de la región siberiana de Irkutsk a ser trasladados en transporte a los colegios electoral para votar en los comicios legislativos.

Según informaron las autoridades, en la ciudad de Baikalsk aquellos que quieran ejercer su derecho al sufragio a partir de las 7 de la tarde, tendrán que solicitar al ayuntamiento un transporte especial.

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"El objetivo: el transporte de los residentes al colegio y de regreso", señala el comunicado municipal recogido por el diario RBC.

En esa zona se impuso hace días un toque de queda debido a la presencia de osos en poblaciones de la región bañada por el lago Baikal, el más profundo del planeta.

El gobierno regional informó de 50-60 casos diarios de encuentros de personas con osos, lo que ha empujado a algunos expertos a llamar a levantar la veda y dar permiso a los rusos a matar a esos plantígrados.

El oso no sólo es el símbolo del país, sino también del partido del Kremlin, Rusia Unida, que busca revalidar la mayoría constitucional en las elecciones legislativas que se celebran de viernes a domingo.EFE