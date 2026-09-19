Pedro Porro se lesiona y se cae de la convocatoria de España para la Liga de Naciones

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El lateral Pedro Porro no estará en la concentración de España para preparar los primeros partidos de la Liga de Naciones 2026-27 tras lesionarse este sábado en el partido que su equipo, el Tottenham, disputó con el Aston Villa en la Premier League, ha anunciado la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que, "de momento", no ha llamado a nadie para sustituirle.

"El internacional español Pedro Porro causa baja en la convocatoria que Luis de la Fuente ofreció para la UEFA Nations League tras sufrir una lesión en el partido que hoy, sábado 19 de septiembre, enfrentaba al Tottenham Hotspur FC con el Aston Villa FC", informó el organismo federativo en redes sociales. "La lista, de momento, queda compuesta por 25 futbolistas", añadió.

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El extremeño, campeón del mundo el pasado mes de julio, se cae de una lista en la que tampoco están otros cuatro futbolistas que estuvieron en la cita mundialista: el lesionado Joan Garcia (FC Barcelona); Marcos Llorente (Atlético de Madrid), que se ha retirado de la selección; y Gavi (FC Barcelona) y Borja Iglesias (RC Celta), que no han contado con excesivos minutos en este comienzo de temporada.

Las novedades en la lista de Luis de la Fuente las ofrecen las llamadas por primera vez del portero del Inter de Milán Josep Martínez y del delantero del RCD Espanyol Roberto Fernández, así como los regresos de Dean Huijsen (Real Madrid) y de Fermín López (FC Barcelona).

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