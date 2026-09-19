El Real Madrid se proclama campeón de la Copa Intercontinental Sub-20 tras ganar 3-1 al Santiago Wanderers

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El Real Madrid conquistó este sábado por primera vez el trofeo de la Copa Intercontinental Sub-20, que mide a los campeones de la Liga de Campeones Juvenil de la UEFA con los campeones de la Copa Libertadores Sub-20, al batir en el Estadio Santiago Bernabéu por 3-1 al Santiago Wandererers uruguayo, que resistió con diez hasta el tramo final de un encuentro un tanto bronco en el que acabó con ocho futbolistas.

El conjunto madridista se adelantó en el marcador por medio de Daniel Yáñez, que ejecutó una dura falta que había sufrido de Dubó y que significó la expulsión de este y que dejó en inferioridad a un conjunto que apeló a su carácter para aguantar, pero también para aprovechar su momento.

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De hecho, los visitantes no perdonaron una relajación defensiva nada más iniciarse la segunda mitad para empatar y luego resistieron el acoso continuo de los madridistas hasta que Fran Santamaría puso el 2-1 en el tramo final. El choque se puso brusco en unos minutos finales donde el Wanderers se quedó con ocho tras dos expulsiones más, Yáñez falló un penalti y Roberto Martín sentenció en el 99.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, acudió a este encuentro en un Santiago Bernabéu con más de 50.000 espectadores donde compartió palco con su homólogo madridista, Florentino Pérez.