Ocho milicianos muertos en una operación de la Policía paquistaní tras el atentado suicida de Kohat

Guardar

Ocho presuntos milicianos han muerto en una operación de las Fuerzas Armadas relacionada con el atentado suicida con coche bomba perpetrado el viernes contra una comisaría de Policía en Kohat, en la provincia de Jáiber Pastunjua, en el noroeste de Pakistán, en el que murieron al menos 22 personas.

"Tras la explosión en la comisaría de la mezquita antigua de Kohat los terroristas intentaron infiltrarse. Ocho terroristas han muerto en la acción de respuesta de la Policía y las fuerzas de seguridad", ha informado la policía provincial en redes sociales.

PUBLICIDAD

Un portavoz policial, Zulfiqar Hamid, ha destacado la labor de los agentes que participaron en la operación y ha adelantado que habrá recompensas para ellos.

Al menos 22 personas murieron, incluidos 16 policías, y 103 resultaron heridas en la explosión del coche bomba que cargó contra la sede policial cuando se celebraban los rezos del viernes en la mezquita aledaña.

La zona fronteriza con Afganistán ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de los talibán paquistaníes, en medio de acusaciones de Islamabad a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul.

PUBLICIDAD