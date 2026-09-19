Más de 600 personas participan en la jornada de puertas abiertas en los talleres de Renfe

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Más de 600 personas han participado este sábado en la jornada de puertas abiertas organizada por Renfe en sus talleres del Complejo de Alta Velocidad Fuencarral II (Madrid) y Málaga, así como en el Centro de Formación de maquinistas de L'Hospitalet de Llobregat y el Centro de Información de Rodalies en Clot (Barcelona), según ha informado la compañía en un comunicado.

Durante la visita, los asistentes han conocido la labor del Centro de Formación de maquinistas de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), equipado con simuladores de conducción, y la actividad del Centro de Información de Rodalies en Clot, desde donde se supervisa la circulación en tiempo real y se gestionan las incidencias de la red catalana.

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La compañía ha destacado la paulatina digitalización de sus procesos mediante la plataforma inteligente IMANT+, un sistema que permite la monitorización en tiempo real de los trenes para detectar averías de forma predictiva antes de que afecten a la operativa comercial.

Actualmente, la división de Renfe Ingeniería y Mantenimiento integra a más de 3.200 profesionales distribuidos en 94 instalaciones industriales en toda España, gestionando anualmente la revisión de 487 locomotoras, 612 trenes autopropulsados, más de 10.400 vehículos remolcados y más de 700 intervenciones cíclicas.

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INVERSIÓN DE 1.000 MILLONES

En el ámbito de las inversiones, Renfe está desplegando el 'Plan Integral de Talleres y Mantenimiento 2025-2030', dotado con más de 1.000 millones de euros.

De este presupuesto, 446,7 millones corresponden a proyectos en ejecución o redacción y 444 millones a instalaciones en fase de estudio.

Entre las actuaciones más destacadas figura la inversión de 100 millones de euros en el complejo de Fuencarral II para construir una nave de 18.900 metros cuadrados.

Esta instalación, cuya entrada en funcionamiento está prevista para finales de año, permitirá duplicar la capacidad de mantenimiento de trenes de ancho estándar e incorporar el nuevo material de alta velocidad.