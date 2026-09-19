La oposición danesa apoya el acuerdo con EEUU sobre Groenlandia

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El líder del principal partido de la oposición danesa, Izquierda-Partido Liberal de Dinamarca (Venstre), Troels Lund Poulsen, ha respaldado el anuncio de un acuerdo entre Estados Unidos y Dinamarca para garantizar la seguridad de la isla de Groenlandia.

"Es una noticia importante y positiva para Groenlandia, Dinamarca y nuestra seguridad común", ha afirmado Poulsen en una publicación en redes sociales en la que ha destacado la necesidad de "una estrecha cooperación con Estados Unidos sobre nuestra seguridad".

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Sin embargo, pide la publicación del acuerdo. "Para mí es absolutamente crucial que el acuerdo reconozca la soberanía del Reino y el derecho de los groenlandeses a decidir su propio futuro", ha planteado.

También la líder del Partido Conservador, segunda fuerza de la oposición, Mona Juul, ha apoyado el acuerdo y ha destacado el trabajo diplomático que ha permitido llegar a esta solución.

"El trabajo diplomático previo tiene un gran valor. Ahora debemos lograr nuestro objetivo de seguridad en el Ártico y la firma de todas las partes", ha apuntado en redes sociales. "Estoy orgullosa de que estemos tan unidos", ha remachado.

También la patronal danesa Confederación de la Industria Danesa ha celebrado la "estrecha colaboración" pactada entre Dinamarca y Estados Unidos, en palabras de su presidente, Lars Sandahl Sorensen. "Estados Unidos es uno de los aliados más importantes de Dinamarca y nuestro principal socio comercial. Una cooperación transatlántica fuerte es crucial en un momento de creciente incertidumbre geopolítica", ha argüido.

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Resalta así la importancia de que el Ártico sea "una zona estable y segura para la inversión, la innovación y el crecimiento sostenible". "Las empresas danesas también van a contribuir a ello", ha asegurado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado un acuerdo por el que su país obtendrá "el control permanente" de la seguridad de la isla y podrá desplegar tropas en la región.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha confirmado el acuerdo alcanzado con Estados Unidos para garantizar la "seguridad compartida" sobre Groenlandia. Frederiksen destaca que el texto "reconoce la soberanía y la integridad territorial" de su país, además del "derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación".

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