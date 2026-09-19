La deuda pública francesa sube al 121,7 % del PIB en previsiones presupuestarias de 2027

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París, 19 sep (EFE).- La deuda pública francesa seguirá aumentando en 2027 y alcanzará el 121,7 % del PIB, según las previsiones presupuestarias comunicadas este sábado por el Gobierno al organismo independiente que supervisa las cuentas públicas.

El envío al Alto Consejo de las Finanzas Públicas (HCFP, en sus siglas en francés), organismo vinculado al Tribunal de Cuentas y que deberá ahora examinar la coherencia de las previsiones antes de que el proyecto de ley de presupuestos llegue al Parlamento el 1 de octubre, marca una nueva etapa en la preparación del presupuesto de 2027, un año marcado por las elecciones presidenciales.

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Según las previsiones presupuestarias, desveladas por la prensa francesa, la deuda pasará del 119,3 % del PIB previsto para 2026 al 121,7 % el próximo año, mientras el déficit se reducirá ligeramente, del 5,4 % al 5 % del PIB. Francia mantiene oficialmente el objetivo de situar el déficit por debajo del 3 % en 2029.

El aumento de la deuda se producirá pese a un esfuerzo de ajuste presupuestario, puesto que el gasto público bajará del 57,1 % al 56,9 % del PIB, mientras los ingresos fiscales aumentarán, precisa el diario económico Les Echos.

Mientras que los impuestos y cotizaciones obligatorias representarán el 44,2 % del PIB, frente al 43,9 % previsto para 2026, lo que supone unos 9.000 millones de euros adicionales.

El Gobierno de Sébastien Lecornu insiste en que no habrá una subida general de impuestos y que el incremento de los ingresos procederá principalmente de la reducción de algunas ventajas fiscales y de una mayor lucha contra el fraude, mientras se reducirá la sobretasa sobre los beneficios de las grandes empresas.

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Entre las medidas estudiadas figuran cambios en algunas deducciones fiscales, incluidas las aplicadas a los pensionistas y a determinadas prestaciones.

El Gobierno atribuye el aumento de la deuda al elevado déficit y reconoce que será necesario reducirlo por debajo del 3 % del PIB para estabilizar el endeudamiento.

La prima de riesgo que exigen los inversores para adquirir deuda francesa aumentó la víspera hasta el 4,5 % de interés, lo que representa un 'spread' (diferencial) de 100 puntos básicos respecto a Alemania, cuyos bonos a 10 años son referencia dentro de la zona euro. No había tanta diferencia entre la cotización de la deuda francesa y alemana desde 2012. EFE

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