Agencias

Al menos once muertos tras una explosión en un arsenal en el este de Siria

19/09/2026 Funeral por militares fallecidos en la explosión de un arsenal en Deir Ezzor. Al menos once personas han muerto y varias más han resultado heridas tras una explosión ocurrida el viernes en un almacén de munición en Ayash, en la provincia siria de Deir Ezzor, en el este del país, según han informado este sábado las autoridades. POLITICA ORIENTE PRÓXIMO ASIA SIRIA MNISTERIO DE DEFENSA DE SIRIA
19/09/2026 Funeral por militares fallecidos en la explosión de un arsenal en Deir Ezzor. Al menos once personas han muerto y varias más han resultado heridas tras una explosión ocurrida el viernes en un almacén de munición en Ayash, en la provincia siria de Deir Ezzor, en el este del país, según han informado este sábado las autoridades. POLITICA ORIENTE PRÓXIMO ASIA SIRIA MNISTERIO DE DEFENSA DE SIRIA
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Al menos once personas han muerto y varias más han resultado heridas tras una explosión ocurrida el viernes en un almacén de munición en Ayash, en la provincia siria de Deir Ezzor, en el este del país, según han informado este sábado las autoridades.

El Ministerio de Defensa ha proporcionado esta información sobre el incidente, que está ya siendo investigado. La explosión ha ocurrido en un cuartel militar situado al oeste de la ciudad de Deir Ezzor y habría varias personas desaparecidas, según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos.

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Testigos presenciales han dado cuenta de una serie de explosiones que habrían provocado la propagación de proyectiles y balas en varias direcciones, lo que dificultó la intervención de personal sanitario, bomberos y equipos de la Defensa Civil.

Las once víctimas mortales han recibido una ceremonia en el Hospital Nacional de Deir Ezzor con varios cargos, familiares y militares presentes.

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