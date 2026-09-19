Logroño estalla en sus fiestas de San Mateo 2026 con un cohete multitudinario y con recuerdo para Ceuta

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Un cohete multitudinario y con recuerdo para Ceuta ha hecho estallar este mediodía a Logroño en sus fiestas de San Mateo y de la 69 Vendimia Riojana. Muchos logroñeses lo estaban esperando desde hace semanas y, por fin, hoy ha llegado el día.

La capital riojana ha estallado pasadas las 12 horas de este sábado tras el disparo del cohete anunciador de las fiestas de San Mateo 2026 por parte del alcalde, Conrado Escobar, y los Vendimiadores de este año, María García e Israel Gutiérrez.

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A partir de ahora no hay descanso, Logroño contará con una semana entera repleta de actos, más de 350, y buen ambiente tanto por el centro como por muchos de los barrios de la ciudad.

El día ha comenzado temprano para muchos logroñeses y riojanos que, con buen tiempo por primera vez en varios años, no han perdido la oportunidad de disfrutar del cada vez más tradicional 'almuerzo' con familiares o amigos, muchos de ellos en terrazas, para coger fuerzas ante el día -y los días- que quedan por delante.

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Huevos fritos, tortilla, chistorra, pimientos... todo vale, lo que más guste a cada uno, para disfrutar de uno de los días más esperados por todos. Tras un año de espera, de nuevo, San Mateo ya está aquí.

Aunque muchos de ellos alargan ese almuerzo durante toda la mañana, la mayoría es la que, bota en mano y pañuelo todavía en la muñeca -menos los más impacientes que ya llevan horas con él colgado en el cuello- se acercan hasta las inmediaciones del Ayuntamiento de Logroño para poder ver de cerca el inicio de las fiestas.

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Una vez dentro, el ambiente ha sido inmejorable. Música, balones, cánticos de todo tipo, globos con la palabra 'Logroño' en rojo, banderas de La Rioja y muchos pañuelos -granates y azules, incluso alguno con el innovador modelo con la bandera de la ciudad- han llenado la plaza consistorial desde mucho antes de mediodía.

Eso sí, la emoción, contenida durante un año, ha alcanzado su máximo al llegar las 12 horas, momento en el que, como es tradición, y tras las palabras de la maestra de ceremonias, la periodista de TVE María Relaño, de los Vendimiadores -ya casi sin voz- y del alcalde, se ha lanzado el cohete, para dejar paso posteriormente al Himno de Logroño, coreado por miles de voces.

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"COMIENZA LA SEMANA MÁS BONITA DEL AÑO"

Momentos antes del disparo del cohete, María Relaño se ha dirigido a todos los presentes apuntado que "llevamos un año esperando este momento, ya ha terminado la espera", mientras que ha llamado a "llenar las calles para disfrutar del vino, de la gastronomía, pero sobre todo con la familia, con los amigos y con los forasteros que nos visitan".

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Después de que la alumna del Colegio de Educación Especial Marqués de Vallejo Jimena Santiago ha colocado el cohete en su sitio, listo para el lanzamiento, ha sido el turno de los Vendimiadores de dirigir unas palabras a los miles de logroñeses que llenaban la Plaza del Ayuntamiento.

"Logroñeses, logroñesas, estamos a punto de vivir la mejora semana del año. Vivámosla intensamente desde la convivencia, el respeto, la tolerancia y el cariño por nuestra tierra. Hagamos que quienes nos visitan vivan las mejores fiestas del mundo y se sientan unos más de nosotros", ha subrayado muy emocionado Israel Gutiérrez.

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María García, por su parte, bastante afónica -lo que no le ha impedido darlo todo ante el micrófono- ha dicho a logroñeses y logroñesas que "sin duda, éste es uno de los días más esperados del año, y también de los más felices". "Los logroñeses, cuando tienen que saltar, saltan; cuando tienen que bailar, bailan; y cuando tienen que cantar, cantan", ha añadido, para luego marcarse un "¡San Mateo oéoéoé!" secundado por toda la plaza.

Por último, el alcalde Conrado Escobar ha querido subrayar a logroñeses y logroñesas que "este cohete va por todos vosotros". "Por los que queréis Logroño, por los que sentimos Logroño. Y se nos tiene que oir en todos los corazones de España. Y este grito tiene que llegar a Ceuta", ha dicho, momento en el que la plaza ha secundado estas palabras con gritos y aplausos.

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Tras los correspondientes 'vivas' a San Mateo, Logroño, La Rioja y España, se ha procedido al lanzamiento del cohete, y después, toda la Plaza ha coreado con ganas y emoción el Himno de Logroño para, posteriormente, disfrutar del espectáculo musical ofrecido por DJ Uri Farré & Patricia Nine en la misma plaza.