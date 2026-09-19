Carlota Melendi tranquiliza sobre el estado de salud de su hermano: "No ha sido nada grave"

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Carlota Melendi no quiso perderse la Closing Party de El Corte Inglés, una noche que calificó como "espectacular" y en la que tuvo la oportunidad de disfrutar de la moda rodeada de numerosos rostros conocidos. Muy sonriente y haciendo gala de un estilo sencillo y elegante, la hija de Melendi reconoció que sigue las tendencias, aunque siempre intentando mantener su propia personalidad a la hora de vestir.: "Soy una persona muy sencilla, no le pongo mucho adorno, pero me gusta darle como un toque especial a todo", explicaba Carlota, que se definía como una mujer de estilo "sencillo pero elegante, con un toque que diferencie". Una pasión por la moda que reconoce llevar hasta el punto de definirse como "un poco compradora compulsiva".

Pero, sin duda, uno de los temas por los que fue preguntada fue por el estado de salud de su hermano, Marco, que recientemente tuvo que someterse a una intervención y permanecer ingresado en el hospital. Carlota quiso tranquilizar a todos asegurando que se encuentra bien y que su evolución es favorable: "Él está genial, ya se está recuperando, no ha sido nada grave", afirmaba. "Que todo el mundo esté tranquilo, que todos estamos genial y con salud, que es lo más importante. Todo ha salido genial", añadía, poniendo fin a cualquier preocupación sobre el estado del niño.

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En cuanto a su faceta profesional, reconocía que esta vuelta a la actividad está siendo algo "estresante" por el ritmo de compromisos y desplazamientos, aunque se mostraba muy feliz con la acogida que está teniendo. La joven también habló con orgullo de su padre y de los consejos que ha recibido de él desde pequeña: "Mi padre me lo ha dejado fácil, porque él me ha dado muchos consejos desde pequeña", aseguraba. Lejos de considerar que ser hija de un artista pueda beneficiarla o perjudicarla, Carlota subrayaba que para ella Melendi es, ante todo, su padre y una persona de la que ha aprendido muchísimo: "Estoy súper orgullosa de todo lo que él consigue y todo lo que hace".