La Casa Blanca impide el acceso a periodistas de CNN, Politico y MS NOW

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La Presidencia de Estados Unidos ha impedido este sábado el acceso a la Casa Blanca a periodistas de las televisiones CNN y MS NOW y al portal de noticias Politico después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que vetaría a estos medios.

En el caso de CNN, la periodista Betsy Klein no ha podido entrar en la Casa Blanca y se le ha retirado su pase de prensa, mientras que la periodista de MS NOW Akayla Gardner y un cámara tampoco han podido acceder. Gardner ha informado desde fuera del recinto presidencial.

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"Esta mañana se ha negado la entrada a periodistas de MS NOW al recinto de la Casa Blanca. La Casa Blanca pertenece al pueblo estadounidense y las decisiones que se toman dentro están financiadas con los dólares de nuestros impuestos", ha planteado la televisión en un comunicado.

Así, la cadena ha adelantado que "tomará todas las acciones necesarias para defender los derechos de nuestra Primera Enmienda y la función esencial del periodismo independiente en nuestra democracia". "Apoyamos firmemente a nuestros presentadores, a nuestros reporteros y a toda la redacción", ha planteado.

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Por su parte, la CNN ha subrayado que "seguiremos informando del Gobierno de Estados Unidos a pesar de los intentos de restringir el acceso físico a la Casa Blanca y otros edificios gubernamentales". "Tenemos derecho al amparo de la Constitución de Estados Unidos de informar sin trabas ni interferencias desde la sede del gobierno, por lo que este veto es un ataque ilegal a un derecho fundamental", ha añadido.

Desde Politico, su redactor jefe, Jonathan Greenberger, ha denunciado que "hace unos minutos nuestro compañera Cheyenne Haslett intentó entrar en la Casa Blanca para hacer su trabajo como corresponsal de Politico", pero "el Servicio Secreto le ha negado la entrada al complejo y le ha confiscado el pase que le permite acceder a la Casa Blanca".

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"Estamos con ella y con todos los periodistas que cubren la Casa Blanca. Como dijimos ayer, vamos a defender con firmeza nuestros derechos amparados por la Primera Enmienda" de la Constitución, ha subrayado Greenberger.

INTENTO DE CONTROLAR QUIÉN INFORMA

El director para América del Norte de Reporteros Sin Fonteras, Clayton Weimers, ha reprochado a Trump que "esté otra vez lanzando mentiras sobre las noticias falsas para intentar controlar quién y dónde se informa de él". "El acceso de la prensa no es un privilegio de los periodistas, sino un derecho para garantizar que el pueblo estadounidense recibe información independiente", ha planteado.

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Trump anunció el viernes que los periodistas de CNN, MS NOW y Politico tienen a partir de ahora prohibida la entrada a la Casa Blanca, una medida que ha tomado tras acusar a estos medios de publicar "mentiras".

El mandatario señaló en sus redes sociales que la decisión, que tiene carácter "inmediato", se produce por su "constante difusión de noticias falsas". "Los medios de comunicación no deberían poder escribir o informar constantemente sobre ficción y mentiras cuando cubren noticias sobre el presidente, la Administración Trump o Estados Unidos", dijo.

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Varios periodistas de estos medios estaban en la Casa Blanca en el momento del anuncio sin que tuviera mayor repercusión. Más tarde, la CNN publicó un comunicado de apoyo a su equipo de la Casa Blanca en el que defendió su trabajo "justo y conciso". "Si se materializa la amenaza del presidente Trump sería un ataque ilegal contra un derecho fundamental amparado por la Constitución", indicó.

Por su parte, el portal Politico ha asegurado que seguirá informando "desde esta Casa Blanca y las próximas". "Defenderemos vigorosamente nuestros derechos conforme a la Primera Enmienda frente a cualquier intento de restringirlos", señaló.

Previamente, la Casa Blanca había vetado el acceso a la agencia The Associated Press al Despacho Oval, el 'Air Force One' y otros espacios presidenciales en represalia por la negativa del medio a utilizar la denominación golfo de América para el golfo de México. AP denunció la medida al amparo de la Primera Enmienda y un juez federal ordenó a la Casa Blanca retirar el veto. La Administración ha recurrido.

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También un periodista de 'The Wall Street Journal' fue vetado del 'Air Force One' en 2025 tras las quejas de Trump sobre la información publicada por el periódico acerca del magnate estadounidense Jeffrey Epstein, fallecido en prisión tras ser juzgado por dirigir una red de tráfico sexual de menores que implicaba a personalidades y millonarios estadounidenses.