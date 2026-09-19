Irán ejecuta a un hombre condenado por supuesto espionaje y colaboración con Israel

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Teherán, 19 sep (EFE).- Irán ejecutó este sábado a un hombre condenado a muerte por supuesto espionaje y colaboración con los servicios de inteligencia de Israel durante la guerra de los 12 días de junio de 2025.

"Hosein Pedaran, quien había proporcionado al Mosad información sobre emplazamientos militares sensibles de Irán en la provincia de Isfahán (...) fue ejecutado tras completarse el proceso legal y la confirmación de la sentencia por el Tribunal Supremo", anunció la agencia Mizan, vinculada al Poder Judicial iraní.

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De acuerdo con el relato judicial, el acusado estableció inicialmente contacto con la CIA a través de internet y posteriormente contactó con el Mosad, que respondió a su solicitud y comenzó a comunicarse con él a través de la aplicación de mensajería WhatsApp.

El Poder Judicial aseguró que Pedaran envió información sobre instalaciones militares y de misiles de la ciudad de Isfahán (centro), así como datos personales y de identificación de trabajadores de esos centros, incluidos sus puestos, medios de contacto, intereses y otros datos personales.

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Según Mizan, estas instalaciones fueron atacadas por Israel durante la guerra de los 12 días de junio de 2025, en la que también participó Estados Unidos con ataques contra los tres principales centros nucleares iraníes.

Las autoridades afirmaron además que el ejecutado recibió en varias ocasiones cantidades de dinero en euros del servicio de inteligencia israelí.

Durante el registro del domicilio de Pedaran, las autoridades dijeron haber encontrado una libreta con información relacionada con misiles, clasificada como "muy confidencial", además de varias memorias de almacenamiento cifradas.

La República Islámica ha intensificado la persecución de presuntos colaboradores de Israel y Estados Unidos desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero, con miles de detenciones y decenas de ejecuciones.

Irán también ha ejecutado a unas 29 personas entre marzo y agosto pasados por su participación en las protestas de enero, que pedían el fin de la República Islámica y que fueron reprimidas, causando la muerte de 3.117 personas, según la versión oficial, mientras que organizaciones de derechos humanos como la opositora HRANA, con sede en EE.UU., elevan esa cifra a más de 7.000.

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Irán es uno de los países que más ejecuciones lleva a cabo en el mundo y en 2025 ahorcó al menos a 2.159 personas, más del doble que en 2024 y la cifra más alta registrada en décadas, según Amnistía Internacional. EFE