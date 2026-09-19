Agencias

Ataques rusos a las regiones ucranianas de Jersón y Jarkov dejan cuatro muertos

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Berlín, 19 sep (EFE). -Una serie de ataques rusos contra las regiones ucranianas de Jersón y Jarkov dejaron como saldo al menos cuatro personas muertas, informaron las autoridades militares en las zonas afectadad.

En Jerson, además, según dijo en Telegram el jefe de la administración militar regional, Oleksandr Prokudin, además de dos muertos hubo cinco heridos

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"Las fuerzas rusas atacaron infraestructuras críticas y sociales, así como zonas residenciales de asentamientos en la región, causando daños en cinco edificios de apartamentos y siete casas particulares", agrega el mensaje de Prokudin.

Otras nueve personas, según Prokudin, fueron trasladadas a localidades liberadas en la región.

En Balakliia, en la región de Járkov, la noche del 18 de septiembre murieron dos personas a consecuencia de un ataque enemigo

"Se produjo un ataque enemigo contra uno de los barrios de nuestra ciudad", el jefe de la administración militar, Vitali Karabanov, en Telegram

Por otra parte, las fuerzas de defensa aérea de Ucrania neutralizaron tres misiles Banderol y 138 drones con los que las fuerzas rusas atacaron Ucrania desde la noche del 18 de septiembre, según un comunicado de las Fuerzas Armadas citado por la agencia Ukrinform.EFE

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