Alex Palou: "Todavía me queda mucho fuego dentro para seguir ganando"

El piloto español Alex Palou, del equipo Chip Ganassi Racing, defendió que todavía le queda "mucho fuego dentro para seguir ganando", después de ganar su cuarta IndyCar consecutiva y la quinta en seis años, y no esconde que si sigue "en esta velocidad" de logros, va a lograr "algo increíble" para colocarse a la altura de dos leyendas de la categoría como AJ Foyt y Scott Dixon.
"Se valora, se valora. Obviamente, cuando pasen los años lo valoraré todavía más, pero yo lo valoro un montón. Sé que es una posición increíble en la que estar, sé el trabajo que hay detrás para poder lograrlo. Y soy consciente que puede terminar mañana y que de repente sea muy difícil ganar. Así que lo valoro un montón", dijo el catalán en una entrevista a Europa Press.
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Palou agrandó el pasado 30 de agosto su leyenda en las IndyCar Series estadounidenses, tras coronarse campeón por cuarta temporada consecutiva y la quinta en seis años. El catalán, de 29 años, igualó así a Sebastian Bourdais como el único en ganar en cuatro temporadas consecutivas en la IndyCar, después de que el piloto francés lo lograse entre 2004 y 2007.
Además, se convirtió en el más joven en la historia en alcanzar el repóquer de títulos (2021, 2023, 2024, 2025 y 2026), ya que el mítico AJ Foyt tenía 32 años cuando lo hizo en 1967. Sólo este piloto y Scott Dixon, con seis, han ganado más veces las IndyCar Series que el barcelonés.
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"Diciendo esto y sabiéndolo, seguro que de aquí a 20 años lo valoraré aún más y diré qué bien y qué feliz estaba en esos momentos. Así que lo estoy intentando disfrutar al máximo cada día", prosiguió. "Solo hay dos personas que hayan ganado más campeonatos que yo, pero mi carrera es muy corta, llevamos solo siete años. Si seguimos en esta velocidad, vamos a llegar a lograr algo increíble", auguró.
Aunque es prudente y ensalza lo logrado por Foyt y Dixon. "Todavía tenemos que demostrar que somos capaces de hacerlo en homologaciones y eras diferentes. A ver si de aquí a cinco años todavía puedo seguir haciéndolo, eso creo que es lo que AJ Foyt y Scott Dixon han conseguido. Así que creo que nos estamos acercando a esa mesa para estar con ellos, pero todavía no", dijo.
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Y el catalán no teme a la derrota, porque no piensa "en ello" y sabe que "va a llegar algún día". "Es inevitable. Sabiéndolo, lo único que puedo hacer es aprovechar al máximo la forma en la que estoy ahora mismo e intentar que eso pase lo más tarde posible. Así que intento prepararme al máximo para poder seguir ganando", explicó.
"De momento, siento que cada vez es más. Porque incluso cuando no es una carrera increíble para nosotros, me molesta por dentro, o me arde un poco los errores que hacemos. Y eso creo que es muy bueno, el estar enfadado cuando algo no sale bien y saber que lo podríamos haber hecho mejor. Creo que todavía nos queda mucho fuego dentro para seguir y estar motivado para seguir ganando", valoró sobre la motivación después de sus cinco títulos.
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Y su hegemonía en Estados Unidos también genera 'hartazgo' en la afición local, que le suele dedicar pitos en las carreras tras sus victorias -ya van 25 triunfos en carreras de la IndyCar-, aunque Palou sabe que el ambiente es "bueno". "Son abucheos amigables, está bien. Es divertido ver a la gente que le molesta que ganemos otra vez, quiere decir que estamos haciendo algo muy bien", sostuvo.
Con todo, su popularidad en Norteamérica ha subido como la espuma, pero en España no es tan grande el reconocimiento, algo que Palou ve "normal", porque "es un deporte americano". "Creo que cada vez se está reconociendo más en España y se le está dando más valor. Cada vez hay más gente en España que sabe lo que es la IndyCar y sabe quién soy yo. Y creo que es muy bonito de ver y formar parte de ello", celebró.
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"Esto está lanzando un poquito la IndyCar. Pero al mismo tiempo no espero que ahora todo el mundo sepa que no es un deporte europeo ni que se haya seguido nunca en España. Si lo comparo con hace cinco años, es increíble la progresión que está teniendo en España", agregó al respecto el catalán.
Por esto, Palou es pionero. "Obviamente, nadie había ganado nunca unas 500 millas o un campeonato de IndyCar. Oriol Servià abrió la puerta, y yo he abierto la puerta de que no solo lleguen, sino que puedan ganar, eso es lo importante", opinó.
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"Para el futuro inminente, 5-10 años, nunca se sabe lo que voy a querer, pero ahora mismo en mi cabeza sí que es estar en la IndyCar y seguir aquí luchando. 10 años ya es que queda mucho para eso, ya tendré casi 40, así que ya veremos a ver en qué condiciones estoy en ese momento, pero la verdad es que es divertido, y más cuando estoy ganando", concluyó abordando su futuro a corto-medio plazo.