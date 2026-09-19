Agencias

Extinguida la reactivación del incendio declarado este jueves en Las Pantallas, en Algeciras

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El Plan Infoca ha dado por extinguida la reactivación del incendio forestal declarado en la zona de Las Pantallas, en el término municipal de Algeciras (Cádiz), donde este jueves se originó un fuego que fue dado por extinguido durante la mañana de este viernes y que finalmente ha quedado en conato.

En un mensaje publicado en la red social 'X', recogido por Europa Press, el Infoca ha informado de que el incendio ha quedado extinguido a las 17,15 horas de este sábado, después de haber sido controlado a las 19,00 horas de este viernes.

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Durante la jornada de este viernes, un total de tres medios aéreos y una veintena de efectivos terrestres han trabajado en la zona. El dispositivo por tierra ha estado integrado por tres grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones y un agente de medio ambiente. En cuanto a los medios aéreos, han participado dos helicópteros semipesados --uno de ellos perteneciente al Ministerio para la Transición Ecológica-- y un avión de coordinación y mando.

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