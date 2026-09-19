Envían a la cárcel a acusado de asesinar a una turista en la región cafetera de Colombia

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Bogotá, 18 sep (EFE).- Un juez colombiano envió a la cárcel a Eduardo Ramiro Mendoza Nare, acusado de asesinar a una ciudadana neerlandesa en el municipio de Salento, en la turística región del Eje Cafetero, informó este viernes la Fiscalía.

El hecho ocurrió el pasado 25 de mayo, cuando la víctima salió del hospedaje donde se encontraba para asistir a una actividad turística en una finca ubicada en una zona rural, momento desde el cual se perdió el contacto con ella.

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La investigación del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía determinó que cuando la mujer llegó a la zona, Mendoza Nare la abordó y golpeó "con un objeto contundente en diferentes partes del cuerpo" para robarle sus pertenencias.

"La agresión ocasionó un trauma craneoencefálico que produjo su muerte", detalló la Fiscalía en un comunicado.

Luego del ataque, el hombre se cambió de ropa y abandonó la zona en un bus con destino a la ciudad de Medellín, en Antioquia.

Cinco días después del ataque, el cuerpo de la ciudadana extranjera fue encontrado en una quebrada y comenzó la investigación.

La Fiscalía informó que el imputado, de nacionalidad venezolana, fue capturado cuando transitaba por una calle de Salento.

Mendoza Nare es acusado de los delitos de feminicidio y hurto calificado, cargos que no aceptó, por lo que fue enviado a la cárcel mientras avanza el proceso penal. EFE