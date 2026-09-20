Javier Milei volverá a Estados Unidos a disertar en la ONU

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Buenos Aires, 20 sep (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, viajará este lunes a la ciudad de Nueva York, donde participará de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas y mantendrá una agenda que incluirá exposiciones académicas, reuniones empresariales y encuentros con referentes de la comunidad judía.

El mandatario partirá de Buenos Aires el lunes las 23:00 hora local (2:00 horas GMT del martes) y permanecerá en Estados Unidos hasta el jueves por la noche.

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Su primera actividad oficial será en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah, donde brindará una disertación y recibirá el premio 'Ohev Yisrael', una distinción relacionada con su respaldo a Israel y su vínculo con la comunidad judía.

Más tarde se reunirá con el economista mexicano Roberto Salinas y luego con el economista estadounidense Xavier Sala-i-Martin.

La actividad central del viaje del presidente será su exposición en la Asamblea General de las Naciones Unidas, prevista para el miércoles a las 15:00 horas GMT.

Su discurso tendrá lugar entre grandes tensiones geopolíticas y el reavivamiento del conflicto por la soberanía de las Islas Malvinas, ubicadas al extremo sur del territorio argentino y administradas por Reino Unido desde 1833, luego de que el presidente Donald Trump, insinuara que Estados Unidos podría eventualmente cambiar su postura de apoyo a los británicos.

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Tras esa declaración, el presidente de Argentina anunció un endurecimiento de las sanciones para las empresas que operen en el archipiélago, como la israelí Navitas y la británica Rockhopper, y la construcción de una base militar en Tierra del Fuego, provincia ubicada a unos 700 kilómetros de las Malvinas.

La agenda de Milei en Nueva York continuará el miércoles con una conferencia en la que hablará de "valores occidentales, libertad económica y seguridad estratégica" y luego se reunirá con empresarios vinculados al Consejo de las Américas.

El jueves, previo a su regreso a Buenos Aires, Milei brindará una exposición en The Economic Club of New York, una institución que reúne a referentes empresariales, financieros y económicos.

Esta será su visita número 18 a Estados Unidos desde que asumió la Presidencia, en diciembre de 2023. EFE