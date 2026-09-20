La Zona Franca refuerza en Colombia una red de cooperación internacional en torno a la Economía Azul

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La participación de la Zona Franca de Cádiz en Innovazul Caribe 2026 ha permitido reforzar la red de cooperación internacional que el Consorcio viene desarrollando en torno a la Economía Azul, especialmente con América Latina y el Caribe, y ha impulsado nuevas vías de colaboración entre Cádiz y el Caribe colombiano.

Según ha detallado la Zona Franca en una nota de prensa, el encuentro, celebrado del 17 al 19 de septiembre en Santa Marta (Colombia), ha incluido la firma de la Alianza de Universidades del Mar de América Latina y el Caribe (AL MAR), una red internacional en la que participa la Zona Franca junto a universidades, organismos e instituciones; la presentación de los proyectos Incubazul y Blue Core como experiencias susceptibles de adaptación en otros territorios; y el avance de los trabajos de cooperación con Santa Marta en materia de innovación y Economía Azul.

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Asimismo, el delegado del Estado en la Zona Franca de Cádiz, Fran González, ha participado en el foro acompañado por el director de Economía Azul del Consorcio, José Manuel Fedriani, y ha destacado que la presencia en Colombia se enmarca en la "estrategia de internacionalización" desarrollada por la institución para "proyectar su actividad y abrir nuevas oportunidades para las empresas de la provincia".

En este sentido, González ha señalado que los resultados obtenidos en Santa Marta "han sido fruto de distintas líneas de trabajo desarrolladas durante los últimos años, incluidas iniciativas de cooperación multilateral con entidades como el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF)".

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Además, el delegado ha puesto de relieve que el interés mostrado por otros territorios hacia Incubazul y Blue Core ha supuesto, a su juicio, "una validación de la estrategia de internacionalización de la Zona Franca y de los modelos desarrollados en Cádiz en torno a la Economía Azul".

ALIANZA AL MAR

Por otro lado, durante Innovazul Caribe 2026 se ha formalizado la Alianza de Universidades del Mar de América Latina y el Caribe (AL MAR), una iniciativa promovida por la Universidad del Magdalena que ha tomado como referencia la experiencia de SEA-EU, la Universidad Europea de los Mares, para adaptarla al contexto latinoamericano y caribeño.

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A través de esta alianza, las instituciones participantes han planteado reforzar las capacidades académicas y científicas relacionadas con la Economía Azul mediante programas de formación, microcredenciales, investigación y transferencia de conocimiento en ámbitos como la pesca sostenible, el turismo marítimo, la gobernanza oceánica y la regeneración de ecosistemas.

Igualmente, la iniciativa ha previsto impulsar la movilidad académica y la cooperación regional mediante un programa de intercambio inspirado en Erasmus+ y adaptado a América Latina y el Caribe, con intercambios, prácticas y voluntariado orientados a generar impacto social, económico y ambiental.

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Previamente, el Curso de Mares y Costas del Caribe, organizado por CEI·MAR y el Instituto BiO ReD de la Universidad del Magdalena, ha servido como espacio de cooperación científica y académica entre el Caribe colombiano y Andalucía, con una presencia destacada de los proyectos de la Zona Franca.

En este marco, Fran González ha explicado la experiencia del Consorcio gaditano en materia de Economía Azul y ha presentado el trabajo desarrollado a través de Incubazul y Blue Core junto a investigadores y especialistas españoles y colombianos, que han abordado cuestiones relacionadas con la biodiversidad marina, los biorrecursos, la sostenibilidad y las oportunidades económicas vinculadas al mar.

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Durante el encuentro, los participantes han compartido experiencias y proyectos destinados a impulsar la Economía Azul y han reforzado alianzas estratégicas, con especial protagonismo del ecosistema generado en Cádiz alrededor de Incubazul y Blue Core como plataforma para la creación, consolidación, crecimiento e internacionalización de empresas.

'Distrito de Innovación Azul: Encuentro Multiactor'

Por su parte, en la mesa coloquio 'Distrito de Innovación Azul: Encuentro Multiactor', Fran González ha expuesto los detalles del ecosistema de innovación y emprendimiento desarrollado por la Zona Franca y ha presentado la incubadora de startups de base tecnológica como un modelo susceptible de adaptación a otros territorios.

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En este punto, el delegado del Estado ha destacado que Incubazul y Blue Core han alcanzado un total de 100 empresas incubadas, de las que, según sus datos, "un 81 por ciento han avanzado y un 41 por ciento han facturado".

Asimismo, González ha defendido el papel de la Zona Franca como "dinamizadora de oportunidades" y ha explicado que el modelo desarrollado se ha basado en "atraer y retener talento mediante una apuesta por la innovación, la tecnología y la sostenibilidad, con la Economía Azul como eje".

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También, el responsable del Consorcio ha resaltado el papel de los fondos Feder en el desarrollo de este ecosistema y ha señalado que Incubazul se ha centrado inicialmente en "detectar y apoyar ideas y proyectos para su transformación en empresas", mientras que Blue Core ha orientado su actividad hacia el "crecimiento y la consolidación de estas iniciativas".

MESA DE TRABAJO SANTA MARTA

En paralelo, la mesa de trabajo multiactor ha permitido presentar los avances de los trabajos destinados a adaptar en Santa Marta experiencias del modelo de desarrollo en innovación y Economía Azul de la Zona Franca de Cádiz, con la participación de autoridades locales y representantes de la Zona Franca de Santa Marta, el puerto y la Cámara de Comercio de la localidad colombiana.

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De este modo, los participantes han puesto de relieve el valor de trasladar experiencias desarrolladas en Cádiz y de analizar su posible aplicación en otros territorios, dentro de una relación que ha conectado a Santa Marta con la Zona Franca y la Universidad de Cádiz, mientras que la Universidad del Magdalena forma parte desde 2023 del Patronato de CEI·MAR.

En este contexto, la cooperación entre Cádiz y Santa Marta ha comenzado a tomar forma en 2024 con la primera edición de Innovazul Caribe y se ha intensificado posteriormente, hasta el punto de que hace tres meses una delegación de entidades colombianas ha visitado la Zona Franca de Cádiz para conocer su ecosistema de Economía Azul y el trabajo desarrollado por el Consorcio.

Por otro lado, durante Innovazul Caribe la Universidad del Magdalena ha distinguido a Fran González como Doctor Honoris Causa en Ciencias del Mar, en reconocimiento a su contribución y a la labor desarrollada desde la Zona Franca de Cádiz para impulsar la Economía Azul como generadora de actividad, empresas, empleo y oportunidades.

Finalmente, la participación de la Zona Franca en Innovazul Caribe 2026 ha reunido a representantes de la ciencia, las universidades, las administraciones, las empresas y otros agentes vinculados al desarrollo sostenible de los territorios marino-costeros y ha reforzado las conexiones entre Europa, América Latina y el Caribe en torno a la innovación azul.

Además, la presencia en Colombia ha permitido mantener contactos con autoridades y empresarios interesados tanto en el modelo de Economía Azul desarrollado por la Zona Franca como en las oportunidades que ofrece el recinto fiscal gaditano como enclave logístico para operaciones de comercio exterior.

Así, la participación en Innovazul Caribe 2026 ha dado continuidad a la estrategia de internacionalización de la Zona Franca de Cádiz y ha reforzado una red de cooperación con Iberoamérica destinada a proyectar el conocimiento y las experiencias generadas en Cádiz y a abrir nuevas vías de colaboración empresarial, institucional y académica.