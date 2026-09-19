De sudaderas a donativos y mecenazgo: así se financia la visita de León XIV a Francia

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París, 19 sep (EFE).- Desde rosarios de 12 euros hasta sudaderas de 30, los productos oficiales de la visita se suman a los donativos y al mecenazgo de empresas y grandes donantes para financiar los 27 millones de euros presupuestados, según los organizadores, para el viaje del papa León XIV a Francia y a la sede de la Unesco, que se desarrollará del 25 al 28 de septiembre.

El catálogo oficial reúne 37 productos, entre ellos pulseras de satén, gorras, bolsas de tela, cantimploras, camisetas, rosarios, llaveros e imanes. Los precios oscilan entre los 2 euros de las pulseras y los 30 euros de las sudaderas, aunque también se oferta por 36 euros un 'Kit nómada Visita del papa a Francia', con cinco productos.

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Esos artículos relacionados con la visita de León XIV a Francia y a la Unesco están a la venta a través de la tienda en línea de la catedral de Notre-Dame de París. Según los organizadores, los productos se fabrican en Francia o en otros países de la Unión Europea y los ingresos se destinan a financiar el viaje apostólico.

El presupuesto de 27 millones de euros incluye los gastos de acogida de los participantes, logística, seguridad, acondicionamiento de los lugares de celebración y otros costes relacionados con las distintas etapas de la visita.

Pero la principal fuente de financiación serán las aportaciones del público. La campaña de donaciones, iniciada a comienzos del verano, había recaudado cerca de 5,5 millones de euros hasta el 8 de septiembre pasado, según informó entonces un portavoz de la Conferencia Episcopal, y continúa abierta, incluso durante la visita.

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De manera que los asistentes podrán contribuir durante las principales celebraciones mediante donaciones, códigos QR y mensajes de texto. También pueden realizarse aportaciones a través del portal oficial habilitado para la visita.

El presupuesto se completará con las aportaciones de empresas y grandes donantes. Si fuera necesario, los organizadores también contemplan utilizar recursos propios destinados a actividades pastorales, incluidos los grandes encuentros de la Iglesia.

Los organizadores sostienen que la visita tendrá además repercusiones económicas para Francia y contribuirá a reforzar la proyección internacional del país.

León XIV visitará Francia a partir del próximo de septiembre, con actos y celebraciones en París, Saint-Denis (a las afueras de la capital), Lourdes y Metz. Se espera que apróximadamente un millón de personas sigan los diferentes actos de la visita apostólica. EFE

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(foto)