Bolivia llama a 26 futbolistas para los amistosos ante Paraguay y Argentina

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La Paz, 19 sep (EFE).- Bolivia llamó a 26 futbolistas, 15 de ellos que juegan en equipos del exterior, para afrontar los amistosos internacionales ante Paraguay y Argentina, que servirán de preparación a los dirigidos por el seleccionador Óscar Villegas para las eliminatorias del Mundial 2030.

La estructura del equipo está conformada por el arquero Guillermo Viscarra, actualmente jugador libre; el defensa y capitán Luis Haquín, además de Roberto Carlos Fernández y Diego Medina en la misma línea. Los mediocampistas son Gabriel Villamil, Robson Matheus, Ramiro Vaca y Miguel Terceros.

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Todos estos jugadores formaron parte importante del equipo que jugó en marzo la repesca del Mundial pasado ante Surinam e Irak.

Para los duelos ante Paraguay y Argentina, el seleccionador Villegas mantiene la mística de nutrir a su equipo con jugadores jóvenes que den paso a un cambio generacional.

Uno de los más destacados en dicho proceso de renovación es el mediocampista Jesús Maraude, de 18 años, una de las figuras del Always Ready de El Alto, que comanda la tabla de posiciones de la División Profesional de Bolivia.

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Entre las ausencias más notorias está la del experimentado arquero del Bolívar de La Paz Carlos Lampe, de 39 años, quien no fue llamado pese a ser una de las piezas destacadas en la eliminatoria pasada.

Está planificado que los futbolistas se concentren en la ciudad boliviana de Santa Cruz para el jueves viajar a Estados Unidos, sede de su primer compromiso.

Bolivia enfrentará primero a Paraguay, en Washington (EE.UU.), el 27 de septiembre, y tres días después a Argentina, en Córdoba.

- Lista de convocados:

Arqueros: Guillermo Viscarra, Gerónimo Govea (Montevideo Wanderers-URU) y Rodrigo Banegas (The Strongest).

Defensores: Diego Medina (CSKA 1948 Sofia-BUL), Yomar Rocha (Akron Tolyatti-RUS), Roberto Carlos Fernández (Akron Tolyatti-RUS), Carlos Medina (Always Ready), Marcelo Torres (Santos-BRA), Luis Haquin (Al-Tai-ARA), Efraín Morales (Montreal-CAN), Diego Arroyo (Shajtar Donetsk-UCR) y Richet Gómez (Always Ready).

Mediocampistas: Gabriel Villamil (Liga de Quito-ECU), Héctor Cuéllar (CSKA 1948 Sofia-BUL), Óscar López (Getafe CF B-ESP), Robson Matheus (Bolívar), Carlos Melgar (Bolívar), Ramiro Vaca (Wydad Casablanca-MAR), Pablo Rai Lima (Always Ready), Miguel Terceros (Santos-BRA) y Jesús Maraude (Always Ready).

Delanteros: Leonardo Viviani (Aurora), Guimar Centella (Blooming), Fernando Nava (Desportivo Nacional-POR), José Flores (Oriente Petrolero) y José Martínez (CSKA 1948 Sofia-BUL).EFE