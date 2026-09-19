El doctor Cury, el gurú de la autoayuda que 'ausculta' a Brasil y quiere ser presidente

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Jon Martín Cullell

São Paulo, 19 sep (EFE).- El candidato presidencial brasileño Augusto Cury (Colina, 67 años), un psiquiatra autor de libros de autoayuda, es la gran sorpresa de la campaña electoral de este año, gracias a su tono calmo y a la apuesta por superar la polarización política que reina en el país.

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Hasta hace poco un desconocido para la mayoría, Cury registra entre un 6 % y un 10 % de las intenciones de voto en las encuestas, que lo colocan tercero en una carrera liderada por el presidente progresista Luiz Inácio Lula da Silva y el senador ultraderechista Flávio Bolsonaro.

Aunque el escritor todavía está lejos de los favoritos a poco más de dos semanas de los comicios, muchos votantes descontentos con la dicotomía Lula-Bolsonaro ven en él una bocanada de aire fresco.

Esta semana, Cury instaló una silla y una mesa de plástico frente al emblemático Museo de Arte de São Paulo en la Avenida Paulista para “escuchar” a los ciudadanos, una especie de sesión de terapia en medio de los bocinazos del denso tráfico de la megalópolis.

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“Veo aquí en la Paulista a un país colapsado, con personas que se sienten completamente abandonadas y que no creen más en la Corte Suprema, el Congreso o el Gobierno”, decía a los periodistas durante el acto.

Y en una de sus frases más repetidas durante la campaña, el candidato aseguraba que su intención era “unir a Brasil” y ser presidente de “los dos bandos”, porque hay “personas maravillosas en la derecha y en la izquierda”.

Entre los transeúntes, trabajadores apresurados y turistas curiosos, había aquellos que se preguntaban quién era ese señor con gafas y pinta respetable y también aquellos que lo reconocían al instante.

“Es una oportunidad de cambio”, afirmaba a EFE Jéssica Costa, funcionaria de 35 años, tras correr para hacerse un selfi con Cury.

Costa lo conoce desde antes de que se presentara candidato por libros como ‘El hombre más inteligente de la historia’, en el que el escritor pretende estudiar el comportamiento de Jesucristo desde una perspectiva psicológica.

“Me interesa cómo analiza la mente humana y aún más porque habla de Jesucristo”, aseguraba esta fan.

Formado en Medicina con una especialidad en psiquiatría en una universidad pequeña, Cury fundó lo que él mismo llamó de Teoría de la Inteligencia Multifocal, que busca explicar el proceso de formación de los pensamientos.

Si bien sus ideas han sido criticadas por otros profesionales de la psiquiatría, él dice haber vendido más de 42 millones de ejemplares con estas teorías.

Reflejo de su éxito en el mundo de la autoayuda, Cury declaró una fortuna de 242 millones de reales (unos 47 millones de dólares o 41 millones de euros) ante el tribunal electoral, patrimonio muy superior al de cualquier otro candidato presidencial.

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Su paso por los medios de comunicación, sin embargo, ha sido mixto. En una entrevista con el principal telediario de Brasil, defendió mandar influenciadores a las Embajadas y usar drones para combatir la violencia de género, ideas que recibieron comentarios entre jocosos y preocupados.

Por otro lado, en un debate televisivo, se destacó por criticar el tono agresivo de otro candidato y llamar a la calma.

Más que sus propuestas concretas, es esa postura tranquila y hasta aburrida lo que atrae a personas como Flávia Moreira, una profesora de 38 años harta de la división política.

“Los extremos son muy rabiosos y él es un hombre culto”, decía a EFE, después de intercambiar unas palabras con el candidato, a quien describió como “simpático”.

Tras pasar algunas horas sentado en la Paulista, el psiquiatra cerró el acto con un diagnóstico -el dolor de la polarización- y un medicamento -él mismo-.

“Aquí me dijeron: ‘doctor Cury, mis padres ya no se hablaban, pero ahora sí porque encontraron una vía de pacificación”.EFE

(foto)(vídeo)