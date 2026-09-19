Natanael Cano llena el Estadio GNP de Ciudad de México al ritmo del corrido tumbado

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Ciudad de México, 18 sep (EFE).- El cantautor mexicano Natanael Cano desbordó este viernes el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, donde congregó a miles de seguidores y mostró la vigencia de los corridos tumbados pese a los señalamientos del Gobierno de México sobre la posible tendencia del género a la apología de la violencia.

El artista nacido en Sonora reunió a seguidores de distintas edades en la primera de sus dos fechas en la capital mexicana, los días 18 y 19 de septiembre, como parte de la gira 'Vol. 1 Tour', consolidando una convocatoria que ya lo llevó a cantar en este mismo recinto en 2024.

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En los accesos y gradas del foro capitalino se apreció a familias completas, adultos y jóvenes compartiendo un ambiente lleno de ostentación y una masiva presencia de público portando sombreros y una diversa estética de la música regional.

La velada comenzó con las presentaciones de Nueva H y Bajo Perfil, dos jóvenes promesas de la disquera CT (Corridos Tumbados), fundada por el propio Cano, quienes abrieron el espectáculo para respaldar a las nuevas figuras del género.

Tras una hora de espera que impacientó a los espectadores, el cantante irrumpió eufórico en la tarima luciendo un sombrero mientras volaban fuegos artificiales, que provocaron también el estallido de la multitud.

Acompañado por una numerosa banda de músicos en directo y el sonido rasgado de las guitarras de doce cuerdas, el sonorense, de 25 años, arrancó el concierto interpretando su tema 'Madonna', que encendió de inmediato los ánimos en el foro.

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El intérprete se entregó de lleno sobre el escenario y conquistó al público al quitarse la camisa y lanzar chorros de champán sobre las primeras filas, en un ambiente marcado por la celebración.

Cano invitó a esta fiesta a artistas como Dan Sánchez, con quien interpretó los temas ‘Como es arriba es abajo’ y ‘Adrenalina’, lo que desató el entusiasmo del público.

La euforia colectiva alcanzó su punto más alto con la interpretación del tema 'O me voy o te vas', un clásico que fue coreado por miles de asistentes.

El propio cantante no dudó en dirigirse al público en pleno ambiente festivo y exclamar: "Y bien jalado compa", refiriéndose a que él mismo estaba dando el concierto en estado de embriaguez.

La propuesta musical del cantante conecta con los narcocorridos, un subgénero derivado del corrido tradicional que aborda historias del crimen organizado y que genera debate por su valor como crónica urbana y las denuncias de apología de la violencia, especialmente por el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

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Al apagarse los reflectores del Estadio GNP Seguros, la velada dejó claro que el proyecto de Natanael Cano ha madurado y conecta a distintas generaciones en torno a los corridos tumbados. EFE