Una estudiante mexicana es hallada muerta tras dos días desaparecida en el oeste de México

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Guadalajara (México), 17 sep (EFE).- Luego de haber sido reportada como desaparecida, la estudiante mexicana Karla Margarita Pérez Jiménez, de 22 años, fue encontrada muerta y con signos de violencia en el municipio de Zapopan, informó este jueves la Fiscalía del estado de Jalisco (oeste).

Después de al menos dos días de búsqueda, el cuerpo de la estudiante de Medicina fue encontrado en una vereda en Zapopan, a menos de un kilómetro del campus de ciencias agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, detalló la fiscalía.

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“(La búsqueda se realizó) incluso con equipo de drones y efectivamente se da la localización, lamentablemente sin vida, de esta joven”, dijo a medios de comunicación la vicefiscal de Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo Cuevas.

De acuerdo con la versión de la familia de la víctima, originaria del estado de Guanajuato (centro), lo último que supieron de ella fue que el lunes 14 de septiembre salió de su guardia en una institución médica y se retiró en un vehículo de plataforma. Luego, le perdieron el rastro.

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La vicefiscal afirmó que a unos metros del cuerpo encontraron una motocicleta quemada, aunque no hay certeza de que haya estado involucrada en el traslado de la joven.

“En primer lugar (tenemos que) acreditar que (el hallazgo) esté relacionado con este caso y, en segundo lugar, acreditar si se trató o no de un traslado”, explicó.

La joven había llegado de Irapuato (Guanajuato) a Guadalajara para estudiar Medicina en una universidad privada.

Su hermano, Carlos Pérez, publicó en redes sociales un texto en el que exigió a las autoridades dar respuestas y encontrar a los responsables.

“Nos dirigimos a las autoridades y a toda la sociedad: ya no basta con que se pongan en contacto con nosotros, exigimos la investigación inmediata y la detención de los responsables. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados ni vamos a aceptar largas”, expresó.

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Horas después, estudiantes de diversas universidades realizaron una manifestación cerca del lugar donde fue encontrada Karla Margarita para exigir mejores condiciones de seguridad alrededor de los planteles educativos.

El feminicidio de Karla Margarita ocurre mientras la violencia contra las mujeres y estudiantes en México vuelve a estar en el centro de la atención por el crimen de Claudia Tacoronte, la estudiante española de intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), asesinada el sábado en Morelos (centro).

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La joven española es la cuarta alumna de la UAEM asesinada en apenas siete meses, después de Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes, quienes, a diferencia de Tacoronte, fueron inicialmente reportadas como desaparecidas y halladas muertas días después. Estos crímenes también han generado protestas y paros estudiantiles.

En México, hay más de 133.000 personas desaparecidas, de las que una cuarta parte son mujeres, -y de ellas, más de la mitad son menores de 24 años-, según cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO). EFE

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