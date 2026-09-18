Trump y la prensa: vetos, restricciones y choques con los medios en EE.UU.

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David Toro Escobar

Washington, 18 sep (EFE).- El veto anunciado este viernes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a las cadenas CNN y MS NOW y al diario digital Politico se suma a una serie de medidas adoptadas por su Administración que han restringido el acceso de determinados medios, limitado la financiación pública y endurecido condiciones de trabajo de periodistas, además de una larga lista de enfrentamientos verbales con reporteros.

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El primer choque notable se produjo en febrero de 2025, cuando la Casa Blanca restringió el acceso de la agencia Associated Press (AP) al Despacho Oval y posteriormente al avión presidencial por mantener el nombre histórico de "golfo de México" en lugar de la denominación "golfo de América", adoptada por Trump.

La Casa Blanca comenzó además a decidir directamente qué medios integraban los grupos de periodistas que cubren al presidente en espacios de acceso limitado, una función que durante décadas había gestionado la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

Trump también ha protagonizado enfrentamientos directos con periodistas, como el ocurrido en noviembre de 2025, durante un intercambio a bordo del avión presidencial, llamó "cerdita" a la corresponsal de Bloomberg Catherine Lucey cuando intentaba hacerle una pregunta sobre los archivos de Jeffrey Epstein: "Silencio, silencio, cerdita".

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En marzo de 2025, Trump ordenó reducir las operaciones de la Voz de América y otras emisoras para audiencias internacionales, dejando a más de 1.300 trabajadores en licencia administrativa.

La Administración también intentó retirar fondos de Radio Europa Libre/Radio Libertad y Radio Asia Libre, aunque tribunales federales han bloqueado o limitado parte de esas medidas.

En mayo, Trump firmó otra orden ejecutiva para poner fin a la financiación federal de NPR y PBS, a las que acusó de ofrecer una cobertura sesgada.

La medida ordenó eliminar, en la medida permitida por la ley, la financiación directa e indirecta de ambas organizaciones y abrió una batalla legal sobre la autoridad del Ejecutivo para retirar fondos aprobados por el Congreso.

Un juez federal bloqueó la entrada en vigor de la medida el pasado 14 de septiembre, un día antes de su aplicación prevista, mientras continúa el litigio.

Desde entonces, Trump ha reclamado en varias ocasiones que el regulador revise las licencias de cadenas cuya cobertura considera desfavorable.

La presión continuó este año, cuando la comisión inició una revisión anticipada de las licencias de ocho emisoras de ABC, propiedad de Disney, una medida que no se producía desde hacía más de 50 años.

Preguntado este viernes por los periodistas sobre el veto, Trump lo justificó por la cobertura que, según él, han hecho esos medios durante los últimos dos años.

"Son noticias falsas", respondió, antes de acusarlos de publicar de forma deliberada información negativa para perjudicar a su Administración y al Partido Republicano.

El presidente aseguró, no obstante, que Estados Unidos necesita una prensa "libre", "justa" y "honesta", y dejó abierta la posibilidad de ampliar el veto a otros medios.

"Puede que haya otros que se sumen", dijo, aunque no precisó cuáles ni bajo qué condiciones. EFE