Agencias

Trump anuncia un "acuerdo" con Dinamarca y Groenlandia para el "control" de la seguridad de la isla

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes que ha llegado a un "acuerdo" con Dinamarca y Groenlandia que otorga al país norteamericano "el control permanente" de la seguridad de la isla.

"Me complace anunciar que Estados Unidos ha firmado un acuerdo con el Reino de Dinamarca y Groenlandia que otorga a Estados Unidos el control permanente sobre la seguridad y todas las demás necesidades en Groenlandia, lo que resuelve por completo todas nuestras numerosas preocupaciones", ha señalado en sus redes sociales.

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El inquilino de la Casa Blanca ha asegurado que este acuerdo no conllevará "ningún coste" para su administración.

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