Ecuador anuncia cortes de energía para grandes empresas desde la próxima semana

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Guayaquil (Ecuador), 18 sep (EFE).- El Gobierno de Ecuador anunció este viernes que algunas de las empresas que más electricidad consumen tendrán cortes de energía una vez a la semana desde la próxima semana, para cuidar el nivel del agua de las hidroeléctricas de cara a la llegada del fenómeno de El Niño.

"Estamos trabajando en cuidar los embalses, administrarlos, y para esto, en coordinación con los gremios de la producción, se va a pedir, de manera casi voluntaria, que se desconecten un día a la semana los consumidores de alto voltaje (AV1), no son todas las industrias, son 150 aproximadamente", dijo el ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, en declaraciones difundidas por la cartera de Estado.

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El funcionario señaló que este viernes estaban realizando las coordinaciones con las distribuidoras, ya que la idea es empezar desde la próxima semana.

De manera paralela, dijo, analizan alternativas como modificar la jornada laboral para que las industrias trabajen de martes a sábado o de domingo a jueves, pero aseguró que eso requiere una mayor coordinación con el Ministerio de Trabajo, para que no "encarezcan los costos de producción".

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El ministro afirmó que aún no sabía el día exacto en el que se va a realizar este corte, pues están conversando con los gremios para ver cuál es el que causa menor impacto.

Con estas medidas, el Gobierno prevé reducir el consumo entre 600 y 1.000 megavatios, dependiendo de cuántas empresas realmente puedan desconectarse.

Además de este plan, Blum aseguró que volverán a contratar dos centrales eléctricas flotantes para atender al sector industrial, que ya están en el país desde la crisis energética que Ecuador atravesó en 2024, y que se prevé alquilar una tercera que funcionaría a gas.

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El ministro afirmó que ha habido un aumento de la demanda de energía, especialmente en la costa, debido a las altas temperaturas, y que eso ha provocado que el agua en el embalse de Mazar, el segundo más grande de Ecuador y el principal para el sistema energético del país, caiga más rápido de lo que esperaban, por lo que para cuidarlo es necesario realizar los cortes a las empresas.

"Al paso que vamos, si no hacemos lo de las AV1, podríamos llegar (con el nivel de agua suficiente) a mediados de octubre, quizás a la tercera semana de octubre. La idea es con estos cortes manejarlo para llegar a diciembre y ahí empatar con el inicio de las lluvias", agregó.

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"Si el fenómeno de El Niño se extiende todo el año, entonces estamos hablando de otro panorama", anticipó.

Blum reiteró que los cortes de electricidad no serán para la ciudadanía, como ya sucedió entre 2023 y 2024, cuando el Gobierno se vio obligado en distintos periodos a realizar racionamientos de varias horas todos los días a nivel nacional.

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El máximo nivel se alcanzó a mediados de septiembre de 2024, cuando se registraron hasta catorce horas de suspensión del fluido eléctrico, debido a sequías en las zonas de los ríos que alimentan las hidroeléctricas. EFE