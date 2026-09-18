Dos condenados en Costa Rica por lavar bitcoins del rescate de estadounidense secuestrado

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San José, 18 sep (EFE).- Un tribunal de Costa Rica condenó a 12 años de cárcel a dos hombres por el delito de legitimación de capitales, al hallarlos culpables de lavar bitcoins que pagó una familia como rescate de un secuestrado estadounidense que finalmente fue asesinado por sus captores, informó este viernes el Poder Judicial.

La sentencia la impuso el jueves el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José en contra de dos hombres de apellidos Morales y Molina, quienes fueron condenados a 12 años de cárcel cada uno por sus vínculos en este caso de secuestro y asesinato de un empresario en Costa Rica, indicó en un comunicado el Poder Judicial.

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Morales y Molina, detenidos desde 2022, habrían trabajado en conjunto con los secuestradores del empresario estadounidense de apellido Creighton, y se habrían encargado de "recibir criptomonedas en monederos virtuales, con la intención de ocultar y encubrir parte de los activos recibidos producto del pago para el rescate", explicó el Poder Judicial.

El estadounidense de apellido Creighton fue secuestrado y asesinado en 2018 por dos hombres que exigieron un pago en criptomonedas a modo de rescate. Estas dos personas fueron condenadas a prisión posteriormente.

"La familia de la víctima recibió varias demandas de extorsión de parte de los imputados, tras lo cual accedieron al pago de lo solicitado, que consistió en la transferencia de un monto aproximado de 148 bitcoins, que de acuerdo con el tipo de cambio en la fecha del pago ascendió a un aproximado de un millón de dólares", indica la información judicial. EFE

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