UEFA y CONCACAF reclaman que la FIFA abone 10 millones de dólares a todas las federaciones afiliadas

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La UEFA y la CONCACAF han reclamado al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que abone al menos 10 millones de dólares adicionales a cada una de sus 211 federaciones afiliadas durante los próximos tres años, con cargo a las reservas de la organización.

Los presidentes de UEFA, Aleksander Ceferin, y de la CONCACAF, Victor Montagliani, escribieron este viernes a Infantino indicando que, según sus análisis, esta suma era una estimación "conservadora" de lo que el organismo rector mundial podría permitirse pagar a cada federación, y recordaron que la FIFA estaba en camino de cerrar el año con 6.000 millones de dólares en reservas.

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La carta surge a raíz de la polémica sobre el plan de Infantino de atraer inversión privada en una empresa que gestione sus competiciones, incluidos los Mundiales masculino y femenino. El mandatario prometió enormes aumentos en la financiación para el desarrollo de las federaciones miembro si el plan se llevaba a cabo rápidamente, pero Ceferin y Montagliani han argumentado que para disponer de tales sumas no era necesario que la FIFA atrajera primero inversión privada.

"Liberar parte de estas reservas demostraría que las asociaciones miembro no deberían tener que elegir entre el desarrollo y la buena gobernanza; entre la inversión y la integridad; o entre el apoyo financiero y la capacidad de evaluar las propuestas en función de sus méritos", escribieron ambos en una carta a la que ha tenido acceso la Press Association.

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En el escrito, los dos presidentes recalcan que "el desarrollo es una responsabilidad institucional de la FIFA, no una cuestión de discreción individual". "Por lo tanto, proponemos que nuestras confederaciones realicen conjuntamente este análisis y acuerden la cantidad de las reservas de la FIFA que debería liberarse directamente a las asociaciones miembro, con recomendaciones sobre los desembolsos que se presentarán para su consideración a través del proceso de gobernanza adecuado en la próxima reunión del Consejo de la FIFA", añadieron.

Ceferin y Montagliani afirmaron que, incluso si el ente rector del fútbol mundial destinara 10 millones de dólares a cada asociación nacional, sus reservas no descenderían por debajo de los 1.500 millones de dólares en ningún momento del ciclo 2027-2030.

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"Una vez que se disponga de una visión más clara de la situación financiera de la FIFA a final de año, el Consejo de la FIFA podrá determinar si es posible una distribución mayor y si debería realizarse una distribución equivalente en el periodo 2031-2034", afirmaron.

Los presidentes de las dos confederaciones señalaron que la financiación debería ser adicional a lo que la FIFA ya se ha comprometido a distribuir a las federaciones como parte del programa 'FIFA Forward'.