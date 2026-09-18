RSF pide a España que evite la deportación a Nicaragua de un periodista español

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Madrid, 18 sep (EFE).- Reporteros sin Fronteras (RSF) reclamó al Gobierno de España que proteja al periodista Luis Manuel Chavarría, nacionalizado español, y evite su deportación a Nicaragua tras ser detenido en Estados Unidos por el grave peligro que corre por la persecución que sufrió en el país centroamericano.

Chavarría, nacido en Nicaragua, fue detenido el 14 de septiembre por las autoridades migratorias estadounidenses en Florida y se enfrenta a un procedimiento de deportación a Nicaragua, país del que salió en el año 2018 por la persecución a su trabajo y que en 2023 le retiró la nacionalidad por ser "traidor a la patria".

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RSF considera especialmente preocupante, en una publicación en su página web, su situación debido a sus antecedentes de persecución por ejercer un periodismo independiente en Nicaragua, que abandonó en el contexto de la represión ejercida contra las protestas sociales y los periodistas independientes.

"España no puede permanecer al margen mientras uno de sus ciudadanos, un periodista perseguido por ejercer su profesión, permanece detenido en Estados Unidos y se enfrenta al riesgo de ser enviado de vuelta a un país del que huyó debido a la grave represión", sostiene Edith Rodríguez, vicepresidenta de RSF España.

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Además, agrega que "el Gobierno español debe utilizar todos los instrumentos diplomáticos y consulares a su alcance para garantizar su seguridad".

Chavarría tiene una vista ante el juez de inmigración prevista para el próximo 2 de octubre, por lo que RSF considera necesario que las gestiones diplomáticas se produzcan "con carácter urgente".

Nicaragua ocupa el puesto 168 de 180 países y territorios en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026 de RSF, y el país peor situado de América Latina. EFE