Jurado señalado por bloquear el veredicto de Lindsay Clancy asegura que ella es culpable

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Nueva York, 18 sep (EFE).- El miembro del jurado señalado por bloquear el veredicto del juicio contra Lindsay Clancy, que fue anulado, dijo este viernes no tener dudas sobre la culpabilidad de la mujer, que mató a sus tres hijos menores en un supuesto brote psicótico en 2023, en la casa familiar en los suburbios de Boston.

"No tuve ninguna duda. Cuando intentaba explicar diferentes posibles teorías durante la deliberación, me cortaban como si tuviera dudas basadas en la evidencia presentada", dijo el jurado, llamado Michael Péguy Desronvil, en un comunicado compartido por su abogado a ABC y otros medios.

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"Basándome en toda la evidencia física, testigos clave, y lo que presentaron las autoridades, pensé que había suficientes pruebas de que ella (Clancy) sabía exactamente lo que estaba haciendo y planeó", indicó el hombre, que formaba parte de un jurado de 12 personas.

Clancy, una antigua enfermera de 36 años, fue acusada de estrangular a sus hijos Cora, de 5 años; Dawson, de 3, y Callan, de 8 meses, en enero de 2023 en su vivienda de Duxbury (Massachusetts), tras lo que intentó suicidarse y quedó parcialmente paralizada.

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La mujer admite que mató a sus tres hijos, pero se declaró no culpable de asesinato, alegando que sufrió un brote psicótico relacionado con la depresión posparto.

El juez William Sullivan, del Tribunal Superior de Plymouth, declaró nulo el proceso después de que el jurado comunicara por tercera vez en siete días que no podía alcanzar un veredicto unánime.

El jurado tenía las opciones de declararla culpable de asesinato en primer o segundo grado, o bien de homicidio involuntario, cargos que implican responsabilidad penal, pero también podía declararla no culpable o absolverla por problemas de salud mental.

La anulación del juicio se produjo después de que la defensa hiciera una apelación de emergencia ante la Corte Suprema Judicial del estado en la que alegó que uno de los miembros del jurado no estaba siguiendo las instrucciones del juez y estaba impidiendo alcanzar un veredicto unánime, pero la petición fue rechazada. EFE

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