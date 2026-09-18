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Kuartango Lab acoge el 'I Encuentro de Leukak' para visibilizar a las mujeres emprendedoras y productoras rurales

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Kuartango Lab acogerá la próxima semana el 'I Encuentro de Leukak', una iniciativa para establecer redes de aprendizaje y apoyo mutuo con el fin de visibilizar el papel transformador de las mujeres emprendedoras y productoras rurales de la Cuadrilla de Añana y de países de América Latina.

Tras un año y medio de reuniones 'online', mujeres de las cooperativas de comercio justo Manduvira (Paraguay), Camari (Ecuador), Intercraft Perú, Ceproaa y Alto Urubamba (Perú), viajarán a Álava para consolidar alianzas, evaluar los avances del trabajo colaborativo realizado hasta la fecha y fijar fórmulas de cooperación a futuro.

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El programa combina sesiones de trabajo interno y otras abiertas al público. Leukak es una red impulsada por la ONGD medicusmundi Araba que quiere poner en valor el rol históricamente invisibilizado de las mujeres como motor económico, de desarrollo social y emprendimiento a nivel local y global.

Esta entidad recoge aportaciones de mujeres que, pese a situarse en contextos muy diferentes, conectan sus vivencias, encuentran puntos en común y fortalecen sus luchas compartidas.

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