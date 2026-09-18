Raquel Bollo actualiza el estado de su hija Alma tras ser evacuada de urgencia de Honduras: "Está bastante regularcilla"

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Volcada en su hija Alma Cortés desde que fue evacuada de urgencia de 'Supervivientes All Stars' a causa de fuertes dolores en el cuello y en la espalda por los que se vio obligada a abandonar el reality de Mediaset solo 3 después de su estreno para regresar de inmediato a España, Raquel Bollo se ha separado por unas horas de la influencer para ponerse sus mejores galas y asistir a la fiesta con la que la revista Escaparate ha celebrado por todo lo alto el 20º aniversario de sus icónicos premios en una noche inolvidable en Sevilla que no se perdieron otros rostros conocidos como Anabel Pantoja, Jessica Bueno, Gloria Camila, o Cayetano Martínez de Irujo junto a su mujer Bárbara Mirjan.

Como nos ha contado, Alma "está ahora mismo ahí de reposo absoluto y bastante regularcilla al final. No solo físicamente sino psicológicamente, porque ha sido todo como muy rápido y mucha incertidumbre de saber qué iba a pasar y qué es lo que tenía". Y ya cuando se recupere y esté bien y pueda será la que cuente qué le ha sucedido, cómo está, cómo lo ha vivido, porque le pertenece a ella" ha expresado, convencida de que "en la vida todo pasa por algo y sabía que no tenía que estar. .Hay más oportunidades. Lo importante es la salud. Para mí lo importante es la salud. Y bueno, al final es muy bonito haber estado tan poquito y haber dejado tan buen sabor. Eso es importante".

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Sobre si en un futuro volverá al reality, Raquel se ha mostrado rotunda: "Con la edad que tiene ella va a decidir, ya es grande. Tiene derecho de hacer lo que crea que le venga bien o que le apetezca en ese momento. Yo siempre la voy a apoyar y le aconsejaré, como yo digo, los pros y los contras, pero bueno, al final las decisiones son de ella. Y Supervivientes yo es un reality que me encanta, un reality que siempre me ha gustado. Yo lo hice en el 2007, de hecho lo repetiría, uno de los realities que repetiría, con lo cual no veo mal que ellos puedan participar, la verdad. Creo que hay muchas personas que pagarían por ir a un Supervivientes".

Y aunque debido al problema de salud de Alma no ha podido "estar atenta" al concierto que Isabel Pantoja ha ofrecido este fin de semana en Canarias -su único show en España- no ha dudado en salir en defensa de la tonadillera: "Como siempre digo, pedazo de artista y lo poco que he visto me ha parecido maravilloso. Tener en cuenta que Isabel también tiene una edad, a partir de una larga trayectoria también tiene una edad, entonces, oye, al final son muchas horas en el escenario, cantando, bailando y no es fácil".

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Con la artista ha actuado la novia de Kiko Rivera, Lola García, y a pesar de las críticas y los comentarios de que ha 'aprovechado' su relación con el dj para bailar al lado de su 'suegra', Raquel lo ha visto como "algo muy normal". "Si yo necesito un fontanero y tengo uno en la familia, lo llamo. Si necesito un cantante en mi familia y puede hacerle lo hace. Si en esta ocasión va a meter un ballet y Lola tiene un ballet, que no es solo ella, es su ballet, pues ¿por qué no? Tampoco veo yo nada a nada" ha sentenciado, asegurando que aunque "se le puede sacar punta, a mí me parece algo normal".

Tras el concierto, Isabel compartió un vídeo en redes sociales reconociendo que ahora necesita descansar y desconectar y dejando en el aire si estamos ante su retirada de los escenarios. Algo que la que fuera su gran amiga ha comentado apuntando que "si sigue será porque tenga fuerza y mientras que ella tenga fuerza para estar encima de un escenario, lo puede hacer. Y si no sigue, pues será porque ella necesita desconectar". "Ahora la pena va a ser para todos vosotros, ¿eh? Como no aparezca más ¿Qué vais a hacer? Ella es el 90% del corazón, eso hay que decirlo" ha expresado con una sonrisa.

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