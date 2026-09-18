Se agrava el peligro de incendio en Portugal ante temperaturas cercanas a 38 grados

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Lisboa, 18 sep (EFE).- El peligro de incendio rural aumentará con fuerza este fin de semana en Portugal continental, de modo que los 20 municipios que este viernes están en nivel máximo pasarán previsiblemente a 34 el sábado y a 56 el domingo, mientras avanza una masa de aire continental cálido y seco que puede llevar los termómetros cerca de los 38 grados.

El Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) sitúa además a 112 municipios en peligro muy alto este viernes, cifra que sube a 121 el sábado y a 147 el domingo. De cumplirse la previsión, 203 de los 278 municipios del Portugal continental quedarían el domingo en los dos niveles más graves de la escala.

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El nivel máximo afecta este viernes a ocho municipios del distrito de Castelo Branco, cuatro de Portalegre, dos de Guarda, dos de Faro y dos de Santarém. Completan la lista uno en Coimbra y otro en Viseu.

El cambio se intensificará el sábado por la influencia de un anticiclón situado al norte de las Azores y extendido en forma de cuña hasta el golfo de Vizcaya, una configuración que transportará aire continental cálido y seco sobre la península ibérica.

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Las máximas superarán los 30 grados en la mayor parte de Portugal continental y se aproximarán a 38 en puntos del Alentejo y del valle del Tajo. Las mínimas tampoco bajarán de 20 grados en algunas zonas del Alto Alentejo, Beira Baixa, el valle del Tajo y el este del Algarve.

Aunque los picos previstos serán inferiores a los de algunos episodios del verano, las autoridades advierten de que estarán claramente por encima de los valores habituales de la segunda mitad de septiembre y alertan sobre una alta probabilidad de que, por su duración, el episodio llegue a configurar una ola de calor en gran parte del país.

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En los municipios con peligro muy alto o máximo están prohibidas, entre otras actividades, las quemas extensivas, las hogueras recreativas y determinados trabajos con equipos capaces de producir chispas o calor en zonas rurales.