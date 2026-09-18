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Una persona detenida y otra investigada en relación con la agresión al profesorado en IES de Coín

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La Guardia Civil ha detenido a una persona y otra está investigada en ambos casos por su presunta relación con la agresión al profesorado del IES Los Montecillos de Coín (Málaga) por parte de familiares de un alumno, han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación.

Los hechos sucedieron sobre las 14,25 horas de este pasado jueves. A raíz del aviso de las supuestas agresiones físicas y verbales a una profesora y a la directora del IES, se desplazaron hasta el lugar efectivos de la Guardia Civil que practicaron diligencias.

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Desde la Delegación Territorial de Educación en Málaga han expresado su "firme rechazo y reprobación" a esta agresión "por parte de los progenitores de un alumno matriculado en el centro", al igual que desde el IES, trasladando su apoyo a los compañeros.

Tanto el equipo directivo como los docentes y toda la ciudadanía de Coín estaban convocados este viernes a una concentración silenciosa en la entrada del centro.

Desde la Junta han apuntado que han activado el apoyo y la colaboración con las docentes que se han visto afectadas para que reciban la atención psicológica y letrada que la consejería tiene prevista para estos casos.

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