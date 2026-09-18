Peña será el segundo presidente en visitar a Delcy Rodríguez desde la salida de Maduro

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Asunción, 18 sep (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, viaja este sábado a Venezuela para reunirse con la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, en la segunda visita de un jefe de Estado desde la salida de Nicolás Maduro, en un acercamiento que busca restablecer las relaciones diplomáticas.

Venezuela rompió relaciones con Paraguay en enero de 2025 después de que Peña reconociera al opositor Edmundo González Urrutia como ganador de las presidenciales de julio de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó vencedor al entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro.

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Está previsto que Peña llegue alrededor de las 13.00 hora local (17.00 GMT) a Caracas, donde sostendrá un encuentro y un almuerzo con la líder chavista.

El canciller paraguayo, Rubén Ramírez, confirmó este viernes que el viaje de Peña a Caracas es parte de un acercamiento que ha sido propiciado por un grupo de presidentes "de nuestro hemisferio".

"Es una reunión de mutuo respeto, es una reunión donde vamos a trabajar precisamente en los aspectos que contribuyan al bienestar de los ciudadanos venezolanos y que tiene que ver con el inicio de un diálogo que nos conduzca al restablecimiento de relaciones diplomáticas o consulares", detalló.

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El canciller dijo que la agenda del encuentro incluye cuestiones migratorias, "aspectos clave", como el desarrollo económico, comercial y "el bienestar de los venezolanos", así como la deuda paraguaya por la compra de petróleo venezolano, que Asunción estima en 300 millones de dólares.

Sobre esto, Ramírez admitió que entre ambos países existe una "diferencia" respecto a lo que reclamaba entonces el Gobierno de Maduro y los registros de la estatal Petróleos Paraguayos (Petropar), que se elevó ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en París.

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El 24 de abril de este año, el entonces presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue el primer mandatario en realizar una visita oficial a Venezuela, tras la captura de Maduro en enero por parte de fuerzas estadounidenses.

La visita a Caracas es una escala previa al viaje de Peña a Nueva York, donde participará en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que intervendrá por tercera vez desde que asumió la Presidencia en agosto de 2023.

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En Nueva York tendrá citas bilaterales con jefes de Estado y una reunión con sus homólogos de Urupabol, el mecanismo conformado por Uruguay, Paraguay y Bolivia.

También está prevista una reunión con los integrantes del Escudo de las Américas, coalición impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, y liderada por el secretario de Estado, Marco Rubio, así como la participación de Peña en el Consejo de Paz, también promovido por Trump. EFE

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(foto)