Mueren 17 personas tras chocar frontalmente un autobús y un camión en el sur de Mozambique

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Al menos 17 personas han muerto a causa de un accidente de tráfico entre un autobús y un camión registrado en la localidad mozambiqueña de Zavala, situada en la provincia de Inhambane (sur), tal y como han confirmado las autoridades, que han detallado que todas las víctimas iban en el vehículo de pasajeros.

El autobús y el camión han chocado frontalmente en la carretera nacional 1 (EN1) por causas que por ahora se desconocen, provocando que varias de las víctiams quedaran atrapadas entre los restos del autobús siniestrado, según ha recogido la agencia estatal mozambiqueña de noticias. AIM.

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El presidente de Mozambique, Daniel Chapo, ha expresado su pesar por el suceso y ha trasladado sus "sentidas condolencias" a los familiares de las víctimas, al tiempo que ha reiterado la importancia de que los conductores respeten estrictamente las normas de circulación.

Así, ha destacado la necesidad de respetar los límites de velocidad y ha hecho un llamamiento a la prudencia y la responsabilidad. Las autoridades han abierto ya una investigación para intentar esclarecer las causas del siniestro, sin que por ahora se descarte que aumente el balance de víctimas.

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