Macron convocará al G7 para debatir una liberación de reservas estratégicas de petróleo similar a la de marzo

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El presidente de Francia, Emmanuel Macron, convocará próximamente una cumbre del G7 para debatir la potencial liberación de reservas estratégicas de productos derivados del petróleo con el objetivo de atajar la crisis energética desatada por la guerra de Irán y paliar el encarecimiento de los combustibles.

"Convocaré una reunión del G7 para mejorar la coordinación respecto a los niveles de reservas e impulsar una mayor cooperación en materia de exportaciones y capacidad de producción", ha afirmado este viernes en París durante una conferencia de prensa cubierta por 'Bloomberg'.

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La reunión citará a los líderes de Estados Unidos, Alemania, Japón, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá para "evitar tensiones innecesarias" entre los propios países miembros y el resto de naciones occidentales.

Asimismo, se debatirá una liberación ordenada de reservas estratégicas similar a la orquestada en marzo por la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en respuesta al estallido del conflicto en Oriente Próximo y el consiguiente bloqueo del estrecho de Ormuz.

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