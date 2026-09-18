Cuba sufre un nuevo apagón nacional, el octavo en lo que va de 2026

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La Habana, 18 sep (EFE).- El Sistema Electroenergético Nacional (SEN) de Cuba registró este viernes un nuevo apagón nacional, el octavo que ha afectado a toda la isla en lo que va de 2026, informó el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

"Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico.Ya comienzan a activarse los protocolos para la recuperación", indicó el Minem en redes sociales.

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A su vez, la compañía estatal Unión Eléctrica afirmó que "de inmediato se investiga la causa" de este apagón masivo del SEN que ha dejado sin electricidad a más de nueve millones de cubanos. EFE