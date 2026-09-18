Agencias

Cuba sufre un nuevo apagón nacional, el octavo en lo que va de 2026

Guardar

La Habana, 18 sep (EFE).- El Sistema Electroenergético Nacional (SEN) de Cuba registró este viernes un nuevo apagón nacional, el octavo que ha afectado a toda la isla en lo que va de 2026, informó el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

"Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico.Ya comienzan a activarse los protocolos para la recuperación", indicó el Minem en redes sociales.

PUBLICIDAD

A su vez, la compañía estatal Unión Eléctrica afirmó que "de inmediato se investiga la causa" de este apagón masivo del SEN que ha dejado sin electricidad a más de nueve millones de cubanos. EFE

Últimas Noticias

Las autoridades mexicanas entregan el cuerpo de Claudia Tacoronte a su familia en Morelos

Infobae

La Unesco prepara a Ecuador, Perú y Timor-Leste ante riesgos de El Niño para su patrimonio

Infobae

Científicos de EE.UU. estudian la estratosfera en Panamá para generar modelos climáticos

Infobae

Israel incendia un hospital público en el sur de Líbano

Israel incendia un hospital público en el sur de Líbano

Inauguran en un barrio popular de Ecuador una cancha de fútbol renovada por el Chelsea

Infobae