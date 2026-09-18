Los combustibles sostenibles y los motores de combustión pobre pueden reducir la contaminación por partículas de aviones

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Expertos de la Universidad Johannes Gutenberg (Alemania) han medido las emisiones de partículas en vuelo de dos aeronaves Airbus de combustión pobre que utilizan combustibles convencionales y sostenibles para obtener más información sobre cómo estas características pueden mitigar la contaminación de las aeronaves.

Tal y como se publica 'Science Advances', su análisis muestra que los motores de combustión pobre (aquellos con una menor relación combustible-aire en la combustión) pueden reducir las emisiones de partículas de hollín no volátiles en tres órdenes de magnitud en comparación con los vuelos forzados de combustión rica de los Airbus A319neo y Airbus A321neo

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La contaminación por partículas afecta la salud humana y puede contribuir a la formación de estelas de condensación que atrapan el calor. Es por ello que la industria de la aviación está probando combustibles sostenibles y motores modernizados de combustión pobre para reducir la contaminación por partículas de las aeronaves, pero los datos en vuelo sobre los efectos de reducción de emisiones de estos esfuerzos han sido limitados.

Según este nuevo trabajo, en condiciones de combustión rica, las emisiones de partículas de hollín dependían exponencialmente del contenido de hidrógeno del combustible quemado. Las emisiones de partículas volátiles de los combustibles sostenibles escalaban con el contenido de azufre del combustible y variaban considerablemente incluso entre motores del mismo tipo, según descubrieron los autores. Las mediciones se realizaron durante vuelos en noviembre de 2021 y marzo de 2023 a lo largo de las costas francesas del Mediterráneo y el Atlántico.

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Los resultados del estudio sugieren que "la optimización de la composición del combustible y la tecnología de la cámara de combustión puede reducir las emisiones de partículas, mejorar la calidad del aire en los aeropuertos y mitigar el forzamiento radiactivo de las estelas de condensación", escriben los autores.