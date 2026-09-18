Las autoridades mexicanas entregan el cuerpo de Claudia Tacoronte a su familia en Morelos

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(Actualiza con declaraciones del fiscal estatal sobre entrega del cuerpo)

Cuernavaca (México), 18 sep (EFE).- La Fiscalía del estado mexicano de Morelos (centro) entregó este viernes a la familia de Claudia Tacoronte el cuerpo de la estudiante española, quien fue apuñalada el 12 de septiembre en el municipio de Cuautla, un día después de que fuese detenido el presunto responsable, conocido como "El Trompas".

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Varios integrantes de la familia de la joven de 21 años llegaron a las instalaciones de la Fiscalía estatal, ubicada en Temixco, a las afueras de Cuernavaca (capital del estado), y fueron acompañados por el cónsul de España en México, Marcos Rodríguez, informaron a EFE fuentes de la Fiscalía estatal.

Estuvieron presentes también representantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), así como el fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, y el secretario de Gobierno, Edgar Maldonado.

"Hemos realizado la entrega formal del cuerpo de Claudia a su papá, el señor Valentín. (...) Explicamos cómo es el procedimiento, la identificación correspondiente para que ya pueda llevarse el cuerpo de Claudia. Así fue la diligencia", indicó Blumenkron a medios de comunicación.

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La entrega del cuerpo para su repatriación se realiza un día después de la detención de Francisco Javier, alias "El Trompas", identificado como presunto responsable del feminicidio.

El hombre fue capturado en Cuautla, lugar del crimen y ubicado a 120 kilómetros al sur de Ciudad de México, después de que autoridades federales y estatales ejecutaran una orden de arresto en su contra.

"El Trompas" fue trasladado e ingresado la noche del jueves al Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) de Cuautla, donde permanece a disposición de la autoridad judicial.

La Fiscalía de Morelos ha anunciado ya que imputará al sospechoso por el delito de feminicidio y buscará una pena máxima de 70 años de prisión.

Tacoronte, canaria de 21 años, fue asesinada con un arma blanca. Había llegado a México a mediados de agosto para realizar un intercambio académico entre la Universidad de Granada y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

El asesinato ha provocado indignación dentro y fuera de México después de conocerse que Tacoronte es la cuarta alumna de la UAEM asesinada en apenas siete meses, tras los casos de Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes, que ya habían generado protestas y paros estudiantiles. EFE

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(foto)(vídeo)